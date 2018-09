Destinará AMLO 10 mmdp a 15 ciudades

-Incluye ciudad Juárez.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció un programa para detonar desarrollo en 15 ciudades fronterizas, del centro y del sureste del país con altos índices de marginación y violencia.

Las ciudades contempladas para este programa son: San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila; Juárez, Chihuahua, en la frontera norte.

En el Valle de México y Zona Metropolitana están Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y Cuautitlán Izcalli, todas en el Estado de México.

En cuanto a las ciudades turísticas se contempla Acapulco de Juárez, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco y Solidaridad, Quintana Roo.

A dicho plan de desarrollo urbano y vivienda se destinarán 10 mil millones de pesos.

El morenista indicó que planteó ese programa a los 12 Gobernadores con los que se reunió hoy en privado.

López Obrador dijo que, en el caso de las ciudades turísticas, se busca reducir las brechas de desigualdad.

“No queremos los contrastes, que duelen, que indignan, que hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe y del Pacífico y al mismo tiempo hay colonias donde no hay agua, no hay drenaje, no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, inseguridad, violencia”, destacó.

Inicialmente, refirió, en Playa del Carmen serán reubicas 500 familias de colonias marginadas.

Incluirán Plan en presupuesto 2019

Durante la reunión con gobernadores, López Obrador dijo que primero se harán estudios ejecutivos sobre las ciudades objetivo, con la finalidad de identificar las necesidades específicas y definir los presupuestos.

Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, ventiló en entrevista que según el Presidente electo, el Programa de Mejoramiento Urbano se incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

“Fue una reunión productiva donde hablamos del mejoramiento urbano de algunas de las regiones; se va trabajar en hacer algunos estudios ejecutivos primero para que se puedan incluir incluso en el presupuesto del año que entra las acciones a llevar a cabo en esas zonas.

“(Para este) programa de mejoramiento urbano se van hacer los estudios y posteriormente buscar los recursos en el presupuesto federal. No hay todavía un monto de inversión definido, primero los estudios y a partir de ahí ya en la presentación del presupuesto lo plantearán”, expuso.

Explicó que la idea es impulsar acciones conjuntas de mejoramiento de servicios públicos, como agua potable, recuperación de espacios y movilidad.

Del Mazo, al igual que el Gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmaron que durante el encuentro, López Obrador les confirmó que presentará su plan de seguridad en octubre.

“Nos comentó que se está trabajando en el plan de seguridad y se presentará, según lo que nos ha comentado, en el mes de octubre, estará presentando un programa que están trabajando y la idea por supuesto es trabajar de manera coordinada.

“Hay toda la voluntad del estado de trabajar de manera articulada, de manera conjunta con el Gobierno federal y con los municipios también para atender el tema de la seguridad”, abundó Del Mazo.

