Mil 104 pesos cuestan la playera de Maradona

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 11 de septiembre del 2018.- Más tardó Maradona en ser presentado con Dorados de Sinaloa que en estar a la venta su playera a cambio de mil 104 pesos.

La prenda trae el número 10 y el nombre de Diego en el dorsal y ya se exhibe en tiendas deportivas de prestigio de la capital de Sinaloa.

Como dato al margen, el número 10 de Dorados lo porta el ecuatoriano Vinicio Angulo.

En su presentación, Maradona afirmó que viene a trabajar duro y dejó en claro cómo serán sus métodos.

Los partidos los ganamos en la cancha. El sacrificio se hace durante toda la semana. No hay jugador lesionado si no me lo dice el doctor. Acá hay que dejar la vida”, señaló.

Con información de Excélsior.

Comentarios

comentarios