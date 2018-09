Lady Gaga habla a Vogue sobre su violación

-Confesó a la revista Vogue las secuelas psicológicas y fibromialgia que aún enfrenta por la violación que sufrió cuando tenía 19 años; “nadie más lo sabía. Fue como si yo intentara borrarlo de mi cerebro”, dijo.

En medio de la polémica desatada por la renuncia del CEO de CBS, Leslie Moonves, acusado por 12 mujeres de acoso y agresión sexual, la cantante Lady Gaga confesó a la revista Vogue las secuelas psicológicas y fibromialgia que aún enfrenta por la violación que sufrió cuando tenía 19 años.

Mientras la foto de Gaga acaparaba la atención de miles de portales en Internet al ser portada de Vogue, edición octubre, también finalizaban 24 años en que Moonves fue presidente ejecutivo de la cadena de televisión CBS.

Después de meses dedicada a la filmación de la película A star is born, donde la estrella pop trabaja con Bradley Cooper, explicó que fue violada.

“Nadie más lo sabía. Fue como si yo intentara borrarlo de mi cerebro. Cuando finalmente salió fue como un gran y feo monstruo. Y tienes que enfrentar al monstruo para sanar”, le contó a Vogue.

El Dato: El estreno de la película de Gaga en Toronto coincide con la publicación de Vogue.

Y agregó: “me siento aturdida. O atrofiada. ¿Saben esa sensación cuando estás en una montaña rusa y estás a punto de caer por una pendiente pronunciada? ¿Ese miedo y el vacío en tu estómago? Mi diafragma se contrae. Me cuesta respirar, todo mi cuerpo luego sufre un espasmo. Y empiezo a llorar”.

La intéprete de “Poker Face” añadió que le molesta que las personas no crean que existe la fibromialgia.

Diarios como The New Yorker, The New York Times y The Washington Post, han dedicado extensas coberturas a casos de agresión sexual contra figuras públicas como lo fue el productor Harvey Weinstein.

La Razón

Comentarios

comentarios