Soy una cantautora popular, no alternativa, afirma Mon Laferte

En el video del tema El beso, primer sencillo de La trenza, participa Diego Luna, porque le interesó el proyecto; él sólo acepta hacer lo que le apasiona, afirmó la cantante chilena Mon Laferte, quien por primera vez trabajó con una disquera.

Amárrame, de esta nueva producción que será lanzada a finales de año, obtuvo el Grammy Latino en la categoría de mejor canción alternativa.

Mon Laferte expresó: quedé muy contenta con esa producción. Al principio me sentía un poco presionada, porque nunca había trabajado con una disquera, yo era independiente. De repente me empezó a ir bien y entonces me dije ya hay lana para hacer un disco .

Señaló que tenía que responder a la compañía, pues es un negocio, pero yo quiero hacer música y también que me vaya bien. Finalmente, no sé si fue suerte, el momento o qué, pero no hice necesariamente un disco complaciente para todo mundo, aunque sí uno que me gustara y al mismo tiempo cumpliera con la disquera. Había canciones populares, que es lo que hago. No soy una cantautora alternativa. Lo disfruté y a la gente le gustó .

Recordó: empecé aquí en México de forma independiente. Primero quise hacer una música más de nicho, sólo para un sector, y lo gocé. Toqué en lugares chiquititos, con poquita gente y me gustó mucho. Sin embargo, sentí que había en ello algo de elitista, y de pronto sentí el deseo de hacer otro tipo de canciones: que me conectaran más con mi yo inicial, como con la niña, el barrio, la mamá, la abuela. Comencé a componer de otra manera y me di cuenta que era mucho más satisfactorio para mí .

Esto es lo que quiero

“Un día fui a Tepito y me di cuenta de que estaban vendiendo un cedé mío, con mis 30 éxitos; se escuchaban a todo volumen. Imagínate, dije, esto es lo que quiero, que mis canciones vayan más allá, que trasciendan. Soy una cantautora popular y me gustaría que pasaran los años y se me considerara del pueblo. Eso fue un aprendizaje que me impulsó a hacer música de esta manera, con sencillez y lucidez”, sostuvo.