Pronunciamiento del pueblo Rarámuri

JAVIER CORRAL JURADO

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MARIA TERESA GUERRERO OLIVARES

COMISIONADA DE COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

JESUS VILLARREAL MACÍAS

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOCIEDAD EN GENERAL

Las asociaciones civiles y personas aquí firmantes manifestamos nuestra más enérgica denuncia por la imposición de esquemas de compra-venta de vivienda y por las amenazas de despojo que la Asociación Civil Asentamientos Tarahumaras realiza a las comunidades rarámuri urbanas “Carlos Díaz Infante” y “Pájaro Azul”. Repudiamos las acciones que promueve el director y presidente de la Asociación Civil, Eleazar Sánchez, de obligar a las familias asentadas a “comprar su vivienda”a condición de no ser desalojadas. Este esquema ya fue puesto en marcha en el asentamiento “Carlos Arroyo”, donde fueron desalojadas varias familias sin acceso a una defensa o juicio alguno, lo cual representa una violación al debido proceso. Además, hasta la fecha no se han reparado los daños causados ala dignidad, vida y patrimonio de las familias expulsadas de esta comunidad. Tenemos la convicción de que el objeto original y presente de los espacios en estos asentamientos es el ofrecer una vivienda accesible a la población perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas que arriban a la ciudad en condiciones de enorme adversidad, para darles la posibilidad de establecerse en condiciones dignas. Esta oportunidad que les fue otorgada fue aceptada por los ahora habitantes y hasta ahora les ha permitido continuar con sus proyectos de vida y proteger su cultura, permitiéndoles regresar a sus territorios serranos cuando se generen las condiciones adecuadas sin causar la ruptura de su proyecto cultural y de su red social. Ahora, la misma Asociación que en el pasado les ofreció incondicionalmente la oportunidad de tener un espacio de asentamiento indefinido, de la noche a la mañana les obliga a adquirir un crédito ante instituciones financieras privadas sin el acceso culturalmente adecuado a la información, al diálogo ni a la consulta previa. Ante el escenario de no adaptarse a las rígidas condiciones impuestas, la amenaza de desahucio significa no sólo el incumplimiento de los acuerdos originales, sino una violación al derecho a la vivienda, a la cultura y a la dignidad propia de la persona rarámuri migrante de un espacio seguro, donde se dé continuidad a la identidad y a la cultura, así como a la cohesión de la colectividad amplia a la que pertenecen. La postura de Asentamientos Tarahumares es para nosotros la reproducción de una discriminación institucional y paternalista, que subestima a los pueblos originarios y sus comunidades y miembros, y toma decisiones unilaterales sin la menor consideración a los derechos consagrados en el sistema de derecho nacional e internacional. Hacemos un llamado a Eleazar Sánchez y al consejo de la Asociación Civil, para que respeten las desiciones tomadas por las comunidades y que sean ellas las que decidan lo mejor para la continuidad del proyecto de los asentamientos, respetando el espiritu que le dió origen, la dignidad de la persona y los derechos humanos universales.

Atentamente:

Awe Tibuame, A.C

Alianza Sierra Madre, A.C.

Abogadas Demócratas

Barzón Chihuahua

Bowerasa

CEDEHM

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua

