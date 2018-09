Gana Algodoneros doble partida; se coloca arriba en la serie 3-2

Al conquistar este domingo triunfos de 13-7 y 11-4, los Algodoneros de Delicias se fueron arriba 3-2 sobre los Dorados de Chihuahua, en la semifinal del campeonato estatal de béisbol de primera fuerza “Roberto Cadena Velázquez”.

GANA DELICIAS 13-7 EL 4O. DE LA SERIE Y ASEGURA REGRESO A CASA

Miguel Holguín sin nadie en base e Idelfonso Amaya con casa llena, pegaron cuadrangulares en la octava y novena entrada respectivamente, al reanudar el cuarto juego de la serie y los Algodoneros de Delicias derrotaron 13-7 a los Dorados de Chihuahua, para igualar la semifinal a dos triunfos por bando.

De tal forma, Algodoneros aseguro el regreso a su casa para el próximo viernes donde se jugará el sexto juego, buscando al rival de Manzaneros de Cuauhtémoc en la serie final, misma que inicia el viernes 21 en el Gran Estadio Cuauhtémoc.

Al reanudar las acciones, en la parte alta de la séptima entrada, con la visita arriba 8-3, Algodoneros se fue en blanco.

En el cierre, Dorados se acercó 8-4, con dos outs y dos en base, Omar Jaramillo en el jardín central atrapó de espaldas a home un batazo de Juan Silva que tenía negras intenciones.

En el octavo, Miguel Holguín la botó sin gente en base y al cerrar la tanda, los capitalinos con doble de Germán Cuevas y sencillo de Esteban Gallardo ambos productores pusieron la pizarra 9-7.

Ponchó Amaya sepultó las aspiraciones doradas, tras conectar papá slam ante el relevista Oscar Muñoz.

Adrián García (1-0) segundo de cinco lanzadores visitante se llevó la victoria al trabajar cinco entradas, mientras Carlos Castañeda (2) logró el salvamento.

Perdió el abridor Jesús Manuel Bustamante (0-1).

ALGODONEROS DERROTA 11-4 A DORADOS EN EL 5TO.

Luis Eduardo “La Changa” García que cumplirá 40 años el próximo 13 de octubre, bateó de 6-4 incluido doble y jonrón, para guiar a los Algodoneros de Delicias a un triunfo de 11-4 sobre los locales Dorados de Chihuahua, con lo que Algodoneros regresa a su casa con ventaja de 3-2, donde el viernes irá tras su boleto a la serie final, donde ya están instalados los Manzaneros de Cuauhtémoc.

Pero si Luis Eduardo García se lució a la ofensiva, que decir del ganador Gabriel Méndez, quien en efectivo relevo desde la segunda entrada al abridor Isaac Castro, se llevó la victoria en trabajo de 6 2/3 para nueve espaciados hits, en la última vino a cerrar Carlos Castañeda.

Doblete de Luis Eduardo García en la primera entrada abrió la pizarra para Algodoneros y ahí mismo imparable de Carlos Rubio puso las cosas 2-0.

En la segunda vuelta, Delicias sumó tres carreras, al aprovechar una mala defensa capitalina, con casa llena y un out, el receptor Andrés Urbina dejó vivo a Idelfonso Amaya al no poder atrapar un elevado en terreno de foul, luego Amaya dio rodado por tercera ideal para doble play pero Luis Urbina pidió y entró una, Lalo García se ponchó y Miguel Holguín no perdonó asestó indiscutible que movió la pizarra 5-0.

Dorados anotó dos carreras en el cierre, empujadas con sencillo de Andrés Urbina, justo ahí vino Gaby Méndez al relevo para cerrar la puerta a la artillería dorada.

Aunque todavía faltaba mucho juego, en el tercer capítulo, la visita amarro la victoria con par de anotaciones al cruzar el home Jesús Gallegos y Erik Sagarnaga colocando la pizarra 7-2.

En el noveno inning, Luis Eduardo García le enderezó un slider a Felipe Hernández y depósito la bola detrás de la barda del jardín derecho.

El abridor David Gardea demostró que no se recuperó de su lesión y salió con la derrota apenas en una entrada y un tercio.

