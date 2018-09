-Oro para mexicana Adriana Jiménez en Bosnia.

La mexicana Adriana Jiménez se apoderó de la penúltima etapa de la Serie Mundial de Clavados de Altura 2018, que se realizó en Mostar, Bosnia y Herzegovina, al ocupar la cima de la clasificación general de este año.

De esta manera, la deportista obtuvo su segundo triunfo de la temporada, luego que en junio pasado subió al podio en la prueba de Hell’s Gate, Texas. La mexicana es considerada ahora como una de las favoritas a lograr el título en la Serie Mundial del próximo domingo 23 en la localidad de Polignano a Mare, en el sur de Italia.

“Estoy feliz por este logro, gracias a todos por tanto apoyo. No me desconcentré, pese a saber la calidad de las rivales”, dijo la clavadista al concluir la competencia de este sábado con una suma de 326.90 puntos.

Indicó que trató de no escuchar las puntuaciones de sus rivales para hacer su propia competencia, “sólo traté de concentrarme en mis cosas y estoy muy feliz por el evento, la gente y el lugar, es increíble”.

En el segundo sitio terminó la australiana Rhiannan Iffland con 317.10 y en tercero quedó la británica Jessica Macaulay con 308.55.

En la clasificación general, Adriana Jiménez suma 650 unidades, Iffland, 630 y la canadiense Lysane Richard, 530.

En varones, su compatriota, Jonathan Paredes, finalizó en el cuarto lugar con 383.30 unidades, mientras que el ganador fue el inglés Gary Hunt, con 415.30 puntos y se consolidó en la cima general con 810. En segundo puesto quedó el checo Michal Navratil con 394.10 y el tercero fue para el rumano Catalin Preda, con 384.30.

La Crónica

Comentarios

comentarios