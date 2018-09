Senadora suspendida registra la marca “#LadyChampagne”

Luego que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suspendiera sus derechos partidarios por un año, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum registró como marca oficial el nombre Lady Champagne para utilizarlo en diversos proyectos en materia medioambiental y de salud.

Fíjate que (el apodo) no me molesta en lo absoluta, inclusive ya registramos el nombre porque traemos un proyecto muy interesante referente a Lady Champagne. Nos regalaron una marca. Bueno, traigo muy fuerte la agenda del medio ambiente y recursos naturales, pero sobre todo la parte de salud a mí me interesa mucho”.

El motivo de su suspensión

El domingo primero de julio, ya ratificada la victoria de Andrés Manuel López Obrador como virtual presidente electo y el arrase de Morena en el Congreso de la Unión, León Gastélum festejó con una botella de champagne en mano e, insultando a sus adversarios comiciales, fue viralizada en redes sociales por su comportamiento.

La senadora suspendida aseguró que agotará todas las instancias legales para que sean restablecidos sus derechos como militante de Morena .

todas las para que sean restablecidos sus derechos . Sin embargo, luego de una revisión, Morena señaló que León Gastélum registró su candidatura con el Partido del Trabajo (PT).

Sí, sí creo que (el festejo pudo) ser un exceso, (pero) hay acciones de integrantes de Morena más delicadas y que tienen más (importancia que su celebración). No le falté la moral a nadie, que es algo muy subjetivo: lo que es moral para mí para ti no lo es y lo que es moral para ti para mí no lo es”.

Por ende, la senadora por Baja California detalló que la situación goza de todas las características necesarias para ser presentado ante los tribunales correspondientes y reestablecer los derechos que el cargo le confieren a la futura empresaria en el rubro del medio ambiente.

UNOTV