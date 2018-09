Poderes enfrentados

Por: Francisco Flores Legarda

Más del 90% de habitantes del planeta actúan movidos más por opiniones ajenas que por convicciones propias.

Jodorowsky

Algunos diputados federales y de los distintos partidos son exhibidos por televisoras nacionales, debido a que desconocen los artículos básicos de la Constitución, esto con motivo del centenario de su promulgación; argumentaron que son muchos. En un reportaje para Imagen Noticias, se cuestionó a diez diputados a cerca de los artículos relacionados a la educación, trabajo y los modificados por la reforma energética, de los cuales sólo dos supieron las respuestas.

Tras preguntarle a un legislador cuál es el artículo de la educación, este respondió: “híjole, déjeme revisarlo, no me sé todos los artículos de memoria”. Otros diputados no supieron el número de artículos que hay en la Constitución, argumentando que no tenían el dato, mientras que otros buscaron la cifra pero se equivocaron.

Después de las respuestas incorrectas o de no responder, se les cuestionó si no sentían pena de legislar sin conocer los artículos, a lo que respondieron que no, justificando que son muchos. Perredista no acierta en varias oportunidades Mientras que una diputada el PRD, sostuvo que el artículo del trabajo es el tercero y tras ser cuestionada de nuevo trató de adivinar dos veces más, pero sin acertar. Por otra parte, un legislador del PAN, admitió desconocer sobre dichos artículos a detalle, por lo que no pudo proporcionar la información correcta y completa. El diputado del sol azteca, dijo que los legisladores no necesariamente conocen la Constitución y afirmó que se promulgó el 5 de febrero de 1857.

Es de señalar que los artículos relacionados a la educación y el trabajo son el tercero y 123, respectivamente, mientras que los modificados con la reforma energética fueron los 25, 27 y 28. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y hasta la fecha contiene 136 artículos.

Chihuahua…..

En nuestro Estado los diputados locales no logran dar pie con bola, y vaya que algunos de ellos ya han ocupados puestos de elección popular, necesario que estudien. No solo los legisladores deben entrar a lo señalado, también los asesores. No tengan el temor decirle a un diputado un no corto, y no un si corto.

La Coneja y los poderes del Estado, quien es quien. En lo que respecto al STJ no puede interponer recurso alguno, ni siquiera el Ministerio Publico. Ojala se pueda detener a este delincuente conocido como la coneja. Y que además y que devuelva lo que se robo lo que se robo.

El poder Legislativo no puede meterse en asuntos del poder judicial. Como lo buscan, y viene el desorden político. Estos argumentos están en la tesis numero de registro 20116221, localizada en pagina de la Corte de aplicación obligaría. El Ejecutivo no puede ordenar que hacer al STJ. Se les olvida la división de poderes. Creo que leer a Montesqui, los ilustraría sobre el proceso de los poderes de la Unión. De pasada también el Diario de Debates en donde se aprobó la Constitución de 1917

Por otro lado el Consejo de la Judicatura, ni el ejecutivo, están para ordenar al Poder Judicial. El Legislativo no puede meterse en asuntos del poder judicial. No solo se trata de los delincuentes de Duarte, sino de titulares de los poderes, analicen los asuntos su de competencia. Entran como muchas propuestas, no las cumplen, o bien ya tienen otro escaño político.

Ahora que tenemos nuevos diputados en el Estado les sugiero que los obliguen a tomar cursos sobre los siguientes temas.

1.-“Control de Constitucional”.

2.- “Técnica Legislativa”

3.- “Redacción Parlamentaria”.

4.- “Elaboración de dictámenes legislativos”

5.- “métodos de interpretación jurídica”.

6.- “Argumentación constitucional”.

7.- “Gestión Pública”.

8.- “Análisis de costo-beneficio de la Ley”.

9.- “Administración de proyectos”.

10.-“Planeación Estratégica”.

11.- “Derecho Parlamentario”.

12.- “Discurso Político”.

13.- “Administración Eficiente del Tiempo y su impacto en la Gestión Pública”.

Salud larga vida.

