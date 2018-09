Hija de Steve Jobs revela el lado más oscuro de su padre

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 3 de septiembre del 2018.- Este martes 4 de septiembre sale a la venta Small Fry, el libro de memorias de Lisa Brennan, hija mayor de Steve Jobs.

La publicación se antoja polémica, pues en ella revelará aspectos oscuros del creador de Apple. Según contó Brennan al diario The New York Times, cuando tenía nueve años Steve Jobs la obligó a ser testigo de una escena íntima entre su padre y su madrastra, Laurene Powell.

Lisa presenció cómo su padre abrazó a Laurene frente a toda la familia, “y movió las manos hacia sus senos y a lo largo de sus piernas mientras gemía de manera exagerada”. Entonces Brennan intentó salir de la habitación, pero Jobs la obligó a permanecer ahí.

“Quédate aquí”, le ordenó. “Este es un momento familia y es importante que seas parte de la familia”, le dijo su padre.

A pesar de este incidente, Lisa Brennan aseguró al diario estadounidense que su padre jamás intentó sobrepasarse con ella. Más bien, aseguró, su padre era una persona muy torpe en cuanto a las situaciones sociales se refiere.

Pese a que la mayoría de las memorias del libro no dejan bien parado a Steve Jobs, Lisa aseguró a The New York Times que lo que pretende es que los lectores lo vean como enseñanzas que le quiso dar su padre.

También afirmó que de todo lo malo que vivió con el genio de Apple, ella ya lo perdonó.

Lisa nació cuando su padre tenía 23 años y tenía una relación con Chrisann Brennan. Aunque Steve estuvo presente durante el parto, reconoció a Lisa hasta que cumplió siete años.

