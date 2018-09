Camila Sodi explota contra los medios de comunicación

La actriz utilizó Instagram Stories para defenderse de los comentarios negativos en su contra.

Camila Sodi fue criticada hace unos días en redes sociales por sus comentarios “arrogantes” vertidos en el programa de radio “El Show del Mandril”, donde aseguró que la cabina olía a “axila” y a “chilaquiles”. A partir de esto, las redes sociales estallaron en su contra.

Sin embargo, los medios colmaron la paciencia de la actriz de 32 años, para mostrar su postura al respecto, dio un mensaje a través de Instagram Stories a sus detractores:

“Yo sé que no debería darle espacio en mí a esta basura de ‘periodismo’. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que empiezan con Tv y @tvnotas_mx y demás medios que sólo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones”, escribió Camila el pasado viernes 31 de agosto.

Asimismo, dejó claro que le gusta hacer chistes como a todos y que le encantan:

