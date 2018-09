Festín del PSV sobre el Willem II, Hirving Lozano no anotó

El PSV Eindhoven goleó 6-1 al Willem II y sigue imparable en la Eredivisie a pesar de la cantidad de goles Lozano no se hizo presente en el marcador.

El PSV Eindhoven goleó 6-1 al Willem II en el Phillips Stadium y sigue de líder en la clasificación de la Eredivisie. A pesar de las 6 anotaciones, Hirving Lozano no pudo hacerse presente en el marcador aunque su aporte ofensivo ayudó en la goleada.

El club holandés al que recientemente llegó Erick Gutíerrez, no mostró piedad ante un débil cuadro del Willem que no pudo con la pegada de los ‘granjeros’.El cuadro local sentenció el partido en los primeros 15 minutos gracias a las anotaciones de Hendrix al 7′ y Bergwin al minuto 13′ que le dio tranquilidad al PSV.

Al minuto 35, Gastón Pereiro amplió el marcador anotando de penal y 9 minutos después Viergever marcó el cuarto gol del Eindhoven. Con el 4-0 parcial, ambos equipos se fueron a los vestidores. Iniciando la parte complementaria el Willem marcó el descuento con un tanto de Sol al 46′,pero dos minutos después Viergever anotó su segundo gol del partido devolviendole la tranquilidad al PSV.

Ya con el partido sentenciado Bergwin selló su doblete al minuto 72 y terminó la goleada del cuadro local sobre el Willem. Hirving Lozano salió de cambio al 77‘ y aunque no se hizo presente en el marcador, recibió la ovación de la afición holandesa.

Con esta victoria el PSV marcha en primer lugar de la Eredivisie con marca perfecta,en la próxima jornada enfrentarán al Deen Hag y posteriormente al Barcelona en la Champions.

