El 30 de septiembre es la fecha límite para presentar el Dictamen Electrónico ante el IMSS

fA la fecha sólo se han entregado poco más de 200 de los 15 mil dictámenes

El 30 de septiembre es la fecha límite para que los patrones presenten el nuevo Dictamen Electrónico para Efectos de Seguridad Social (SIDEIMSS), por lo que es de suma importancia que se vayan presentando con antelación para evitar posibles problemas.

Así se dio a conocer en el Seminario de Seguridad impartido por el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, mismo que estuvo a cargo del Contador Público Certificado José Antonio Suasnavar Lerdo de Tejada, de la firma Deloitte Ciudad de México y el C.P. José Luis Juárez, de Deloitte Chihuahua.

Suasnavar Lerdo de Tejada, explicó que es muy importante que los contribuyentes vayan adelantando la presentación de dicho dictamen, pues hasta el 20 de agosto de los 15 mil dictámenes que se deben presentar a nivel nacional, sólo se han presentado poco más de 200, es decir, el 1.5 por ciento.

Recomendó que no dejen hasta el final esta obligación, aunque hasta el momento el sistema de captura de información funciona correctamente y las dudas presentadas se están resolviendo a buen tiempo por parte de la autoridad, no se puede descartar una posible saturación en caso de que se quieran presentar miles de dictámenes al mismo tiempo.

En caso de que este no sea presentado correctamente o en tiempo y forma, existen sanciones económicas para las empresas que no sobrepasan los tres mil pesos, es decir, no son sanciones significativas.

Agregó que a pesar de que las multas son mínimas, de no presentarse el dictamen ocasiona que las autoridades realicen una revisión directa al patrón y al contador público se le puede llegar a suspender su registro.

Por su parte José Luis Juárez, exhortó a los contribuyentes a que sean cuidadosos en que la información que se refleje coincida no nada más en los datos que se presentan ante el Seguro Social, sino también con lo que se presenta ante otras autoridades como el SAT.

Lo anterior debido a que el nuevo enfoque de fiscalización se basa en un cruce de información automático entre instituciones relacionadas con la fiscalización y obligaciones de los contribuyentes.

Hay que hacer mención que en los últimos años el IMSS ha emitido primeramente un exhorto antes de realizar una revisión secuencial para las empresas que han tenido señalamientos en sus dictámenes, sin embargo esto se puede evitar presentando debidamente la información.

