Declaraciones no corroboradas sostenían imputación contra Gutiérrez: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en contra del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el delito de peculado por un monto de 250 millones de pesos, “se sostenía principalmente en declaraciones de testigos –a los que no tuvo acceso la Fiscalía federal- y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba”.

La institución que encabeza Alberto Elías Beltrán, en funciones de encargado de despacho, señaló que “una vez fueron analizados los datos de prueba remitidos por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, así como los recabados por la autoridad federal dentro de la prórroga otorgada por el juez de la causa para la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público de la Federación concluyó, de conformidad con el artículo 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no contaba con los elementos probatorios -idóneos, pertinentes y suficientes- con los cuales pudiera tener por acreditada la intervención del agente en los hechos investigados y, por tanto, para formular acusación”.

Lo anterior, luego de que al filo de la media noche de ayer, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, determinó sobreseer la causa penal 24/2018, en contra de Gutiérrez Gutiérrez, con base en los argumentos ofrecidos por cinco agentes del Ministerio Público que estuvieron presentes en la diligencia judicial.

El ex dirigente priísta fue señalado por la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua como partícipe de una red de funcionarios locales e integrantes del PRI que desarrollaron esquemas para la obtención de recursos federales que luego habrían sido canalizados a campañas de candidatos tricolores en el proceso electoral realizado en 2016 en diversas entidades federativas.

En el caso, según se mencionó durante la diligencia realizada en el área de juzgados federales en el Reclusorio Norte, Gutiérrez Gutiérrez habría conseguido cinco empresas a través de las cuales se simularon contratos y prestación de servicios para el gobierno chihuahuense durante la administración de Cesar Duarte Jáquez.

Pero los representantes de la PGR señalaron que no se acreditó que el priísta hubiera firmado algún contrato, que los recursos desviados hubieran pasado por sus cuentas o se pudiera probar que él tuvo acuerdos con otras personas para conseguir las empresas a través de las cuales se realizaron movimientos financieros irregulares.

La Jornada

