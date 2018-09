Por: La Redacción.

Ciudad de México., 1 de agosto del 2018.- on la presencia de Alexan­der Acha, Emmanuel, influen­cers y personajes de la vida social de la capital del país, la noche del jueves se llevó a cabo la presentación y el cor­te del listón de la exclusiva marca de ropa para caballeros Hardpepper en la tienda Sears del Centro Comercial Perisur.

Ataviado con ropa de la misma marca, y tras enfren­tar el tránsito ocasionado por la fuerte lluvia que azotó el sur de la ciudad, Emmanuel lle­gó al centro comercial para apoyar el lanzamiento de Hardpepper, ya que Alexan­der es socio del proyecto, al lado de Jorge Kuri.

Ésta es una cosa más de las que hace, es una persona muy emprendedora, aparte es muy creativo, ojalá le vaya muy bien. Es una ropa que funciona muy bien, porque este concepto se enfoca en poder cambiar con gran rapi­dez y facilidad, de eso se trata, ellos no crean algo para que se quede, sino para que vaya cambiando y esperemos que les funcione”, dijo Emmanuel a los medios de comunicación sobre el proyecto de su hijo.

Por su parte, Alexander compartió que Hardpep­per es algo que le apasiona y emociona mucho, ya que, gracias a la influencia de su padre y su estilo de vida, ha logrado desarrollar un buen gusto por el vestir y sobre todo por la moda, además de que en un futuro esperan poder realizar diferentes co­laboraciones con diseñado­res específicos y con algunas celebridades.

“Trabajo mucho con stylists, generalmente tengo muy claro qué quiero y ellos me ayudan, porque conocen muchas marcas, son profe­sionales en eso, yo sólo tengo buen gusto, tengo cierta edu­cación en eso por mi papá, por la vida que he llevado y por el medio en el que me he desenvuelto. Aquí lo que tratamos de hacer es una marca de ropa que sea accesible al público.

Es un colectivo de dise­ño, porque lo que queremos es que se involucren todos esos diseñadores emergentes y consagrados, para brindar su diseño al público, acercar­los y ser una puer­ta para ellos. Más adelante tendremos líneas para darle un poco más de reco­nocimiento a algún diseñador, queremos cola­borar también con artistas, que sea una marca que en­tre en varias generaciones. Es una marca moderna, accesi­ble, trendy y es atrevida en algunas prendas”, señaló Acha.

A su vez, Kuri indicó que ha estado trabajando duran­te dos años en lo que hoy es el concepto de Hardpep­per, el cual resulta accesible al con­sumidor y al mis­mo tiempo reúne las tendencias del momento bajo el sello de diseñado­res tanto nacionales como internacio­nales; el empresario también confirmó que será en dos me­ses cuando lancen su prime­ra línea con una personalidad, que será un futbolista mexica­no reconocido.

