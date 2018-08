En casos de desapariciones, el gobierno de Chihuahua muestra un “desinterés tangible”: Norma Ledezma

POR PATRICIA MAYORGA

Han pasado dos años desde que el gobernador Javier Corral Jurado ofreció a las madres y familiares de personas desaparecidas crear una fiscalía especializada para atender sus casos. En su lugar surgió la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos… pero no funciona.

De acuerdo con la directora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega, en los casos de búsqueda de personas desaparecidas o asesinadas, identificación de cuerpos e investigación de homicidios –trabajo en el que se enfoca su organización–, la Fiscalía General del Estado de plano abandonó el trabajo.

“Yo no podría decir que es la falta de interés de las autoridades, es desinterés tangible. Hay prioridades para este gobierno. A lo mejor el señalamiento para este gobierno es que la expectativa era alta. De otros no podría señalar algo que nunca esperé. A otros gobiernos no les interesaba o no hacían manifestaciones públicas del tema en campaña, y menos con los familiares, como se comprometió Corral de manera personal (…) escuché de manera personal a Corral en una reunión del 30 de agosto de 2016 (cuando era gobernador electo). Nos convocó y se desvivió”.

En aquella ocasión, abundó, el actual gobernador pidió a las familias que llevaran una carta, que se depositó en una urna, y él se comprometió a dar seguimiento personalizado a cada caso. “Y también para los que no estaban ahí, tocó a las familias con su discurso de ‘nuevo amanecer’. La expectativa era alta, me pude enrollar en ese discurso, la esperanza no muere. Me decepcioné”.

Norma Ledezma dio a conocer que las familias que representa en Ciudad Juárez solicitaron de manera directa al gobernador, por una parte, y al fiscal, por otra, la creación de un grupo especial y la revisión de casos que tenían similitudes de desaparición y feminicidios, por ejemplo, el perfil de las jóvenes localizadas en el Valle de Juárez. Eran 41 casos en total.

En la ciudad de Chihuahua lograron hacerlo con nueve casos y se concluyó que era imposible el ejercicio de la acción penal, después de mucho trabajo y análisis, informó.

“Con esa experiencia propusimos para Ciudad Juárez un grupo. Eran seis agentes del Ministerio Público y cuatro policías. En octubre del año pasado ejecutan a dos policías y a una tercera agente ministerial la dejan incapacitada de por vida. Sobrevive sólo una de ellas. Lógicamente nadie quiere pertenecer a ese grupo. Hemos solicitado al fiscal, no directamente, porque ya cada vez es más difícil comunicarse con él, sino a través de sus conductos, que debe reponer ese grupo e incentivarlos y activarlo”, aseguró.

La activista detalló que en una reunión pidieron al director de la Policía Ministerial, Hugo Mendoza, que repusiera ese grupo. “Personalmente lo pedí en enero. Le dije que el grupo iba bien, que iban a poder llegar a la verdad que tanto necesitan las 41 familias. El maestro Mendoza dijo que no era necesaria la ampliación de ese grupo, pero se podía gestionar jerárquicamente con otras personas, pero que como trabajaba por instrucción o por política, no le parecía necesario ese grupo”.

Según Ledezma, han insistido para tratar de convencer a las autoridades para que incentiven a ese grupo, pero la respuesta no llega.

“A estos tres muchachos que mataron no los han podido reponer. Lo que sí sabemos es que hay un grupo, que es el de los ‘expedientes X’ (que investiga los actos de corrupción del exgobernador César Duarte Jáquez y su red de corrupción). Las personas que laboran con este grupo, que no trabajan ni siquiera desde la fiscalía, tienen un lugar especial, cuentan con incentivos más altos que de los que pueda tener cualquier unidad. No hay límite para que puedan hacer su trabajo. Ese grupo sí está bien atendido, tiene plan y estrategia. Sí tiene prioridad y la atención de todos, desde el gobernador y el fiscal hasta abajo”.

Para las otras áreas no hay apoyo, agregó, y puso como ejemplo la Fiscalía de Género. “Las unidades de búsqueda están en total abandono, siguen siendo unidades, porque la fiscalía prometida no está funcionando”.

Ledezma recriminó que Corral ha estado enfocado en dos grandes y únicos casos: atender la corrupción y llevar a César Duarte a la cárcel.

En entrevista con Apro dijo que hace unos días, en sus redes sociales, el gobernador “fue categórico al señalar que la justicia para los influyentes es una y la justicia para la sociedad civil es otra. En esto estoy totalmente de acuerdo con el gobernador. Él se siente lastimado porque la Procuraduría General de la República actúa bajo la protección del gobierno federal para cuidar al prófugo Duarte; Corral se siente lastimado y siente que no es justo. Pero yo lo aplico particularmente a los casos que atendemos, a la justicia para Chihuahua”.

Añadió: “Se le ha olvidado que la justicia va más allá, que hay víctimas con más de 20 años esperando la justicia, que cuando llegó (al gobierno) creímos en él”.

Se refirió también al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el estado. Con Duarte, dijo, no se les permitió entrar a hacer su trabajo, y Corral aceptó su intervención en algunos casos.

“El Equipo Argentino de Antropología Forense vino a colaborar para la identificación de restos exclusivamente de tres hallazgos en la zona occidente, en un periodo anterior, donde se encontraron restos pequeños calcinados. El equipo se los lleva, los coteja con familias que buscan en ese rango y es exclusivamente lo que hace, no colabora en ninguna otra zona”, puntualizó.

Sobre el área de servicios periciales, indicó que no tienen protocolo para tratar un cadáver cuando ingresa a esa área con un número. “En los cuatro panteones municipales de las cuatro zonas del estado, existen muchísimas tumbas sin nombre (…) Yo no podría estar segura que de todos los que están ahí se haya obtenido perfil genético”.

Hoy, con un acto público en la plaza Hidalgo de la capital de Chihuahua, Justicia para Nuestras Hijas conmemoró el día internacional de la desaparición forzada.

