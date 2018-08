Ella creó el ‘Waze’ para los ciclistas

En Santiago de Chile hay alrededor de 550 mil ciclistas diarios que están expuestos a rutas creadas para automóviles, en condiciones poco adecuadas para andar en bicicleta y peligro de accidentes.

Dichas razones orillaron a Paulina Barria, arquitecta de profesión y emprendedora, a desarrollar Bikelite.

En entrevista para El Financiero, en el marco del SAP Consumers Experience en Porto Alegre, Brasil, la CEO y cofundadora del proyecto contó que la intención era crear una aplicación como Waze pero especializada en ciclistas, con rutas de acuerdo al tipo de bici, un botón de pánico que sirva también para reportar baches y afectaciones en las ciclovías, y un ‘wearable’ con luces para realizar indicaciones a los automovilistas y seguir la ruta sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

La aplicación, equipada con la plataforma de gestión de datos SAP Leonardo, primero despliega el mapa de la ciudad al usuario. En ese momento, el ciclista elige el destino y el tipo de bicicleta que conduce.

“Es importante decir qué bici tienes. Pasa mucho en México: no es lo mismo andar en avenidas lisas que en zonas en las que hay empedrado y en las que tardarás más tiempo si vas en una bici de ruta comparado con una de montaña”, dijo Barria.“Para cada bicicleta hay una ruta y es un error creer que con la misma bicicleta puedes andar en cualquier parte”.

Actualmente la plataforma cuenta con un botón para emitir el reporte de una ciclopista o avenida dañada, así como un siniestro.

“Fomentar la colaboración entre los usuarios es importante, muy similar a lo que pasa en Waze. El poder decirle a otros ‘hey, evita esta ruta porque ya está dañada’, y así mismo la plataforma evita enviar a los ciclistas por ahí”, indicó la emprendedora.

También cuenta con un botón SOS dentro de la app para solicitar ayuda en caso de una caída o robo de bicicleta.

¿Cómo funciona?

Una vez que la ruta está trazada y con la intención de que el móvil no esté en tus manos mientras conduces, se llevan puestos los guantes que están conectados vía bluetooth y que emiten las indicaciones para girar hacia ambos lados; es decir, si se requiere hacer un giro a la derecha, el guante de esa mano se encenderá en color azul.

El wearable se enciende en ambas manos en color rojo cuando se requiere frenar.

Los guantes también sirven como direccionales para anunciar a los automovilistas sobre un giro. Cuando el usuario levanta la mano y anuncia un movimiento, las luces se encienden y parpadean en color blanco.

Planes de expansión

Paulina Barria requiere de 200 mil dólares para llevar a cabo sus planes de expansión. Hasta la fecha todo ha sido financiado con recursos propios y cuenta que para emprender el proyecto vendió su casa en Santiago de Chile.

Los recursos los utilizaría para desarrollar la versión final del wearable, que actualmente es un prototipo funcional y que apenas utilizan 600 ciclistas en su ciudad. Su costo aún no está definido ya que no ha sido lanzado a la venta por tratarse de un dispositivo que no ha llegado a su fase final

El siguiente paso es la implementación de la plataforma en otras ciudades en las que el flujo de cliclistas es alto y en las que hay ciclovías. Los planes de expansión están dirigidos a Colombia, Brasil, Estados Unidos y México, contó Barria.

Paulina Barria expuso que actualmente en Chile los costos por siniestros en los que hubo involucrados ciclistas corresponden al 2.53 del PIB de la ciudad de Santiago.

La idea de Bikelite nació hace un año pero opera desde enero de 2018 como aplicación de descarga gratuita para Android e iOS.

Señaló que actualmente el 40 por ciento de los trabajadores de Chile se mueven en bicicleta por la reducción de costos que implica comparado con la utilización de automóvil.

Bikelite ganó el Innomarathon de SAP en Brasil y obtuvo 5 mil euros para su plataforma y 12 meses de tutoría en SAP Labs Latin America, ubicado en Brasil.

“Estábamos interesados ​​en el componente social y tecnológico del torneo. Hay pocos que combinen estos dos aspectos. Generalmente, la innovación social no está vinculada a la tecnología y muchas grandes innovaciones tecnológicas no involucran un componente social. Otra motivación fue que SAP es una tremenda compañía en todo el mundo”, dijo Barria tras recibir el reconocimiento.