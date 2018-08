NAFTA: “golpe mediático de Trump“

La noticia anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y confirmada por su par mexicano, Enrique Peña Nieto, ha sido una sorpresa. Ambos equipos negociaron con prisa. Pese a que el NAFTA, o TLCAN, era negociado desde hace más de un año, durante cinco semanas tuvieron lugar intensas negociaciones entre México y Estados Unidos, sin Canadá, argumentando la complejidad de las negociaciones entre ambos países.

Pero era una urgencia que tenían ambos gobiernos. El de México, para que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, lo firme antes de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asuma el cargo el 1° de diciembre. El de Trump, para rubricarlo antes de que los demócratas ganen más peso en el Congreso, de cara a las elecciones legislativas de medio término en noviembre.

El politólogo alemán, Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política, SWP, según sus siglas en alemán, cree que el anuncio es otro golpe mediático de Trump.

“Me temo que podría ser un madruguete, porque no hay claridad de que todos los puntos de la agenda se hayan negociado hasta el fin. No hay un texto terminado y no está claro si se va a integrar Canadá y bajo qué condiciones. Creo que se ha apurado mucho el anuncio para tener un resultado visible”. El investigador advierte que esto podría provocar incertidumbre en los próximos meses, aunque de momento jsutamente la intención haya sido darle seguridad a los mercados, a los inversionistas.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo en su cuenta de twitter que habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que el objetivo de México es que Canadá se reincorpore al proceso de negociación con la finalidad de concluir una negociación trilateral esta misma semana.

Para el economista mexicano Zirahuen Villamar, egresado de la UNAM, que realiza un doctorado en la Universidad Libre de Berlín, el anuncio es una ganancia para ambos países.

“México gana porque estamos ante un escenario distinto al que teníamos hace un año y medio, cuando Trump amenazaba con cancelar el acuerdo, con cerrar la frontera, cuando le exigía a México pagar el muro. El anuncio contradice la retórica de Trump que aseguraba que todos los acuerdos existentes que no habían sido firmados por él eran malos acuerdos. Estados Unidos también tendrá beneficios. Pero para México es un gran respiro porque quita mucha tensión e incertidumbre, y la prueba ha sido una inmediata recuperación del peso y la reacción positiva en los mercados financieros”.

Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau

Reglas de origen en el sector automotriz

Uno de los principales puntos de conflicto eran las reglas de origen en el sector del automóvil. Estados Unidos quería que el contenido regional del producto final fuera mayor al 62.5% y que la mayor parte de éste fuera fabricado en Estados Unidos. El acuerdo anunciado contempla que el 75% de los componentes de un producto sean fabricados por Estados Unidos y México para que esté libre de aranceles.

Técnicamente es posible medir el componente regional, según Villamar. “Los anexos de los tratados de libre comercio son listas gigantescas con fórmulas y muchísimos números que explican qué se considera como contenido nacional y después, cuáles son los tipos de productos. Hay mucha técnica de comercio internacional, pero el desafío no es de carácter técnico sino político, sobre cómo se interpreta la inserción de Norteamérica en la globalización frente a otras regiones”.

Maihold indica que la medición de las reglas de origen es bastante difícil y sobre todo, destaca la diferencia salarial de la producción en México y en Estados Unidos. “Lo que se ha logrado es que un 70% de las exportaciones mexicanas en cuanto a autopartes y partes de automóviles terminados pueda cumplir con la regla de origen. Pero el problema es que hasta un 45% de este origen tiene que ser elaborado con mano de obra que perciba más de 16 dólares la hora, lo que actualmente México no está cumpliendo”.

“El promedio del salario en México es equivalente a la mitad de esos 16 dólares. Eso implica que habrá que entrar en una mayor tecnificación de la producción automotriz y lograr que se aumente el nivel de los salarios en México para evitar posibles aranceles sobre el producto terminado”, explica.

Trump y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto

Brecha salarial entre EE.UU y México

Maihold advierte que la ventaja de México en la cadena productiva no puede seguir siendo los bajos salarios. “Tiene que asumir una mayor calificación técnica de la mano de obra para mantenerse en un mayor nivel de competitividad. Esto es algo que siempre se ha pedido a México para dar un salto en la calidad tecnológica de su producción. Esto implica que tiene que asumir una calificación fuerte de su mano de obra”. Y eso también tendrán que hacerlo las empresas que quieran utilizar a México como plataforma para entrar en el mercado norteamericano, como la industria automotriz alemana.

Para el economista mexicano Zirahuen Villamar, que el nuevo acuerdo obligue a México a mejorar sus salarios es un respaldo a la política de recuperación salarial anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: “Es una muy buena noticia que viene desde Washington para los propósitos del nuevo gobierno mexicano, que se propone aumentar los salarios”.

Toda la presión de Trump hacia México para renegociar el NAFTA era reducir su déficit comercial frente a su vecino del sur, que ascendió el año pasado a casi 71.000 millones de dólares. Maihold duda de que el nuevo acuerdo reduzca ese déficit.

“Trump actúa con un criterio bastante oportunista, como queriendo dar un golpe mediático. Su mensaje es que dejarán de emigrar los puestos de trabajo a México. Le demostraba a su clientela que no habrá una competencia desleal a nivel salarial por parte de México. Pero lo que está haciendo en cuanto a protección de mercados es dudoso que ayude a disminuir el déficit. En última instancia está poniendo en entredicho la competitividad de la economía estadounidense al aumentar las barreras arancelarias. Eso finge una seguridad frente a la globalización que es falsa”, concluyó.