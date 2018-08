Metallica anuncia su propia línea de relojes y whiskey americano

A lo largo de esta semana Metallica ha dado unos cuantos anuncios que sin duda emocionarán a los seguidores más aferrados del icónico cuarteto de trash-metal. La primera de ellas es una nueva linea de relojes en colaboración con Nixon y la segunda es el lanzamiento de su propia marca de whiskey americano, Blackened.

Los relojes saldrán a la venta el próximo 5 de septiembre y el precio de los modelos va de los $125 a los $750 dólares norteamericanos. Mientras tanto, las botellas alcohólicas empezarán a distribuirse la primera semana del mismo mes, no se ha confirmado precio por pieza.

© Proporcionado por Warp

Nixon x Metallica

La compañía relojera fundada a mediados de los años 90 en el sur de California que se ha especializado en creaciones basadas en marcas pertenecientes a productoras audiovisuales, como Disney o Waner Brothers, acaba de anunciar su primera colaboración musical de la mano de Metallica, con la cual celebrarán a su creciente discografía.

A través de la página web de la banda liderada por James Hetfield y Lars Ulrich, Metallica dio a conocer los nueve diseños que juegan con motivos correspondientes a un buen puñado de sus discos y canciones más célebres. Los diseños incluyen re-interpretaciones del arte de …And Justice For all, Seek & Destroy, Black Album, Ride The Lightning, Kill ‘Em All, Pushead, Hardware, Master of Puppets y Sanitarium.

© Proporcionado por Warp

Blackened, el whiskey americano

Hoy la banda dio a conocer su propia marca de whiskey americano, una bebida que prepararon junto al ingeniero químico Dave Pickerell con una combinación única de alcoholes de todo Norteamérica. De acuerdo al comunicad de prensa este whiskey “es una combinación de sabores tan intensa como los sonidos de la banda“.

Esta última frase toma un nuevo significado cuando se toma en cuenta que para su fermentación se utilizó una señal de frecuencias muy bajas con la intención de que dentro de los barriles el líquido creara pequeñas olas que dieran paro a una interacción molecular que libera sabores y olores específicos de la mezcla.

Pickerell se inspiró en el sonido para manipular al whiskey mientras trabajaba como profesor de química en West Point.

MSN

