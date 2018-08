Invita Cobach a exalumnos a participar en encuentro artísitico

** Encuentro artístico de egresados “COBACH, 45 años de ser y permanecer”; a desarrollarse en la ciudad de Chihuahua, el 17 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas

**Dirigido a quienes hayan participado en eventos “Interbachilleres” de cualquier año, en canto, grupo musical, solista instrumental, ensamble instrumental, rondalla, teatro, danza, pintura, etc.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), a través de la Casa de la Cultura, invita a quienes vivieron su formación escolar en esta institución, a participar en el encuentro artístico de egresados: “COBACH, 45 años de ser y permanecer”.

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Municipal “Luis H. Álvarez” de la ciudad de Chihuahua, el 17 de septiembre de 2018 en un horario de 18:00 a 20:00 horas, en el marco de los festejos que con motivo del 45 aniversario de la creación del plantel número 1 de COBACH en la entidad y primer centro educativo de bachilleres en el país.

Podrán presentarse ex alumnos de todo el Estado que hayan participado en eventos de “Interbachilleres” en cualquier año, en las áreas de canto, grupo musical, solista instrumental, ensamble instrumental, rondalla, teatro, danza, pintura, etc.

En las categorías de Música : Cada intervención podrá tener una duración de 5 a 8 minutos (incluye instalación). Teatro : Cada intervención podrá tener una duración de 10 a 15 minutos (incluye instalación). Danza : Cada intervención podrá tener una duración de 6 a 10 minutos.

Es importante mencionar que no se aceptarán canciones cuyo tema sea alusivo o apológico al crimen o violencia, no se permitirán montajes teatrales que hagan alusión a situaciones de tinte político u ofensivo a instituciones o personas, las piezas de danza no podrán incluir vestuarios inadecuados para un evento diurno y familiar. Quien desee reunirse y presentarse como en sus años de estudiantes, será aceptado.

Al finalizar el evento todos los participantes recibirán una constancia de participación.

La fecha límite para inscripciones es el 7 de septiembre o al llenarse los espacios disponibles de participación, enviando un mensaje a la dirección electrónica: claudia.tellaeche@cobachih.edu.mx o acudiendo a las instalaciones de la Casa de la Cultura COBACH, Av. Cuauhtémoc 1607, esquina con Av. Mirador, Col. Centro, teléfonos 614 2383360 y 614 2383361. Lo no previsto, será resuelto por la Coordinación de Actividades Culturales de la Casa de la Cultura.

