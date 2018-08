Habrá película del Coyote, pero… ¿sin el Correcaminos?

Por: La Redacción.

a está en marcha la película sobre uno de los personajes animados más famosos de Warner Bros: el Coyote que perseguía al Correcaminos. Todavía no se sabe cuándo llegará a los cines, pero según informa Movieweb el proyecto, titulado ‘Coyote vs. Acme’, ya está en desarrollo y contará con los guionistas de ‘Siempre hay sol en Filadelfia’ (It’s Always Sunny in Philadelphia): Jon y Josh Silberman.

Muchos fans pensaban que la próxima película de los Looney Tunes sería ‘Space Jam 2’, la famosa secuela con LeBron James al frente en lugar de Michael Jordan. Sin embargo, parece que el Coyote ha ido más rápido esta vez, para variar. LeBron fichó recientemente por Los Ángeles Lakers y parece más centrado en su carrera deportiva.

Chris McKay, el director responsable de otra exitosa película animada como ‘Lego Batman: La Película’, ejercerá como productor de ‘Coyote Vs. Acme’. Lo que todavía no se ha confirmado es si aparecerá o no la némesis del Coyote en todas sus aventuras. Se trata, por supuesto, del Correcaminos, un personaje sobre el que Warner Bros. todavía no se ha pronunciado de manera oficial.

Josh y Jon Silberman, los recién anunciados guionistas de la película, llevan trabajando en ‘Siempre hay sol en Filadelfia’ durante las últimas tres entregas. La famosa serie de Danny DeVito va camino de romper todos los récords en Estados Unidos, ya que actualmente cuenta por 14 las temporadas ya emitidas. La pareja también ejerce como productores de la serie Living Biblically de CBS.

‘Coyote vs. Acme’ será la tercera película de los Looney Tunes que salga a la luz en los últimos 22 años. La primera fue ‘Space Jam’, que se estrenó en 1996 con Michael Jordan formando quinteto junto a Bugs Bunny y el resto de personajes. Sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha oficial para el inicio de la producción de ‘Space Jam 2’.

La otra película fue Looney Tunes: De nuevo en acción, en 2003, que fue directamente a parar a su estreno a vídeo. Sus protagonistas fueron Brendan Fraser y Jenna Elfman, cuando ninguno de los dos estaba en el mejor momento de su carrera. También participó Steve Martin. Solo recaudó 68 millones de dólares en todo el mundo. Pobres datos ante los 230 millones de Space Jam en su día.

