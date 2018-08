El problema con municipio no está ya en nuestras manos: SEDATU

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 28 de agosto del 2018.- La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Lucía Chavira Acosta, informó que el conflicto que enfrenta el municipio de Chihuahua con dicha instancia por un adeudo de más de 3.5 millones de pesos a un grupo de proveedores por la construcción de “Cuartos Rosas” es un problema “financiero-administrativo que no está en manos de la delegación”.

Chavira Acosta detalló que en el mes de febrero que ella es nombrada titular de la SEDATU encuentra que hay un convenio con municipios en donde existen “pendientes financieros” los cuales durante todo el año se hicieron las gestiones por resolverlos para ir amortizando la deuda.

Sin embargo, se cierra el año con algunos saldos que por parte de la SEDATU se reconoce que existen y las instancias ejecutoras que se encuentren en esa condición tienen a salvo sus derechos para poder exigir el pago de esta deuda ante las instancias correspondientes y la secretaría hará lo propio.

Esta cuestión es de gestión que nosotros la hemos llevado a cabo de tal manera que la SEDATU continúa trabajando, prueba de ello es que en estos días se encontrara inaugurando parques en Ciudad Juárez que se hicieron el año pasado, aseveró Chavira Acosta.

En realidad, este fue un problema financiero-administrativo que no está en nuestras manos resolverlo porque nosotros dentro de nuestras facultades no tenemos la posibilidad de hacer modificaciones presupuestales, entonces quienes están en este conflicto la delegada aseveró que no puede responder, concluyó.

