Artistas rarámuris representarán a Chihuahua en festival en Chicago

** El pianista promoverá su música en el Festival; la artesana Rarámuri participará en la “Muestra artesanal, gastronómica y de vestimenta indígena”.

** El Festival de Música Indígena de México en Chicago, a celebrarse del 12 al 16 de septiembre en Illinois, Estados Unidos, forma parte de los festejos del Grito de Independencia de México, organizados por el Consulado General Mexicano.

Dos grandes representantes de la cultura Rarámuri del Estado de Chihuahua, el pianista Romeyno Gutiérrez y la artesana Catalina Batista, viajarán en próximas fechas a la ciudad de Chicago, Illinois, de los Estados Unidos, con el propósito de representar a la entidad en el “Festival de Música Indígena de México en Chicago”, encuentro que se realizará del 12 al 16 de septiembre. Además del programa musical, se llevará a cabo una muestra artesanal, gastronómica y de vestimenta indígena.

La Secretaría de Cultura de Chihuahua, a través del Departamento de Vinculación Cultural y Gestión de Procuración de Fondos, y Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (FODARCH), unen esfuerzos para apoyar la participación de ambos artistas en este Festival, cuya finalidad es reconocer y difundir en los Estados Unidos de Norteamérica, la riqueza cultural de los pueblos originarios de México.

Por lo anterior, participan además, representantes de culturas indígenas de varias entidades de la República Mexicana, con el apoyo de los gobiernos locales y organizaciones sociales de Michoacán, Guanajuato y Chiapas.

Las actividades se desarrollarán en escuelas primarias y secundarias públicas de Chicago, así como en los escenarios que ofrezcan los comités organizadores de los eventos de celebración del Grito de Independencia, en otras ciudades de Illinois.

Romeyno Gutiérrez Luna, originario de la comunidad de Retosachi, del municipio de Batopilas, es el primer pianista indígena de América Latina. Empezó a estudiar piano a los 6 años de edad, bajo la enseñanza del maestro Romayne Wheeler. Ha cursado estudios profesionales en el Conservatorio de Música de Chihuahua y en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), tomando clases con artistas nacionales e internacionales.

Con el apoyo del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI), Romeyno debutó como compositor con el disco “Danzas Rarámuri en el piano”, que presenta una fusión de la música clásica del piano con su origen musical Rarámuri.

Asimismo, Catalina Batista, es una exitosa empresaria indígena dedicada a promocionar su cultura por medio de la artesanía Rarámuri. Es originaria de Cusárare, comunidad el municipio de Guachochi, y ha dedicado su vida a la elaboración y venta de vestimenta tradicional, collares, aretes, adornos, guares y vasijas.

Gracias a su trabajo y dedicación, Catalina ha destacado como una mujer líder en su comunidad, al hacer labor social y buscar alternativas de apoyo para quienes habitan en la Sierra Tarahumara y no tienen oportunidad de promover su trabajo en la ciudad.

Este evento en los Estados Unidos, es organizado por el Consulado General de México en Chicago, la Old Town School of Folk Music y Cenzontles, y el Consejo de Diversidad Cultural Sin Fronteras, organización no lucrativa en proceso de registro ante las autoridades del estado de Illinois.

