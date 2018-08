Actor de iCarly y Modern Family murió por sobredosis accidental

-Jackson Odell murió en una instalación residencial para mantenerse sobrio en el área de Los Ángeles en junio.

El actor de “Modern Family” Jackson Odell murió de una sobredosis accidental de drogas en una instalación residencial de sobriedad, el pasado mes de junio, dijo el informe forense y forense del condado de Los Angeles, informa Fox News.

La causa de la muerte de Odell se debió a una “intoxicación aguda por heroína y cocaína” de manera accidental, anunció la oficina forense.

El actor de 20 años fue encontrado sin sentido el 8 de junio en las instalaciones de Los Ángeles. Fue declarado muerto en el lugar.

Odell tenía un historial de adicción a la heroína. La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles le dijo anteriormente a Fox News que Odell no estaba en posesión de narcóticos cuando murió.

“Los primeros en responder no encontraron ninguna parafernalia de drogas o drogas ilegales en la residencia”, dijo el asistente del forense Ed Winter a Fox News en junio.

Aunque Odell, mejor conocido por su papel de Ari Caldwell en la serie “The Goldbergs”, también apareció en “iCarly”, así como en la película “Judy Moody and the Not Bummer Summer”.

También fue un cantante y compositor exitoso. Escribió varias canciones para la banda sonora de la película de 2018 “Forever Your Girl”.

