Muestra en una imagen los peligros del veganismo y las redes arden

-“Ya no me siento como si estuviera muriéndome”, admite una joven neerlandesa en las redes sociales tras cambiar de dieta.

¿Luce uno mejor sin comer carne ni pescado? Es lo que ha intentado refutar una joven de los Países Bajos que responde en Twitter al nombre de Kristel.

El pasado domingo, trató de exhibir en una fotografía los cambios experimentados por su rostro tras abandonar una dieta exclusivamente vegana. La instantánea ha dado pie a una nueva batalla entra partidarios del veganismo y detractores.

“Foto de la izquierda: Vegana durante casi cuatro años, [dieta] rica en frutas y verduras (imagen tomada hace 2 meses). Foto de la derecha: Consumo principalmente de alimentos de origen animal de alta calidad durante tres semanas (foto tomada ayer 25 de agosto). La piel mejora, el rostro está menos hinchado. Pero lo mejor de todo es que ya no me siento como si me estuviera muriendo”, escribió Kristel en la red social.

En menos de tres días, la publicación ha reunido más de 60.000 ‘me gusta’ y decenas de miles de comentarios. Los internautas se han dividido en dos grupos –aquellos que siguen apoyando el veganismo y los que felicitan a Kristel por su transformación y su nueva vida como carnívora.

Algunos de los partidarios del segundo grupo recuerdan que la humanidad se ha alimentado de carne durante miles de años y así seguirá siendo, y avisan que las plantas son un recurso natural para la producción de oxígeno, por lo que tenemos que “dejar de matarlas”.

Otros internautas, como no podía ser de otra forma, se mostraron en completo desacuerdo. “Dile esto a los monjes indios que han sido vegetarianos durante miles de años. Si el futuro es el mismo que el pasado y el presente, entonces seguiremos teniendo guerras, enfermedades, hambre, causando un dolor extremo y miseria a los mamíferos, que sienten y comprenden de manera muy similar a la nuestra”, opinó el internauta Zeeshan Ali.

¿Y qué dice la ciencia?

Un estudio de 2016 reveló que los individuos que abandonaron el consumo de carne perdieron de media unos 4,5 kilogramos sin necesidad de controlar las calorías ni hacer ejercicio.

Asimismo, se detectó que las personas que no consumen carne tienen mayor cantidad de bacterias protectorasen la flora intestinal, pero les resulta más difícil obtener los nutrientes que proporcionan los productos cárnicos, tales como el hierro y las vitaminas D y B12.

Los expertos destacaron que el riesgo de desarrollar cáncer y sufrir un ataque cardíaco se reduce considerablemente al optar por una dieta vegana.

RT

Comentarios

comentarios