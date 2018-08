Aligeran con CURP temporal, estancia legal de migrantes

A dos meses de que se implementó la asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) Temporal para Extranjeros, se han otorgado dos mil 222 documentos, de los cuales mil 422 (64%) corresponden a ciudadanos de Venezuela, seguidos de hondureños, con 358; haitianos, 156; salvadoreños, 125; y nicaragüenses, 31, entre otros, según información de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, obtenida por 24 HORAS.

La coordinadora del movimiento Venezuela Somos Todos en México, Farida Acevedo, explicó que este documento se expide por un período de 180 o hasta 365 días naturales a las personas extranjeras que se encuentran en el país y que hayan acreditado haber iniciado los procedimientos para permanecer en el territorio nacional.

De acuerdo con Acevedo, la constancia sirve para realizar trámites o solicitar servicios ante diversas dependencias, y resaltó que a pesar de que sus connacionales contaban con la visa de visitante temporal por razones humanitarias, que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM), no podían acceder a otros servicios, como darse de alta ante el Seguro Social.

“Muchas veces no los contrataban por no contar con la clave; este trámite es una bendición, porque con el CURP una empresa puede registrarlos ante el ISSSTE, el IMSS o el SAT, y antes aunque tuvieras la visa de visitante temporal no importaba, porque la compañía decía ‘no cuentas con la clave no te puedo dar de alta’; era algo urgente”, precisó en una entrevista con 24 HORAS.

Además, ésta beneficia a los estudiantes: “Si bien en la Secretaría de Educación Pública hay una forma de reinstalar a los estudiantes sin CURP, la mayoría de los colegios lo desconoce, y el sistema lo pide; cuando venía un niño o un joven a inscribirse muchas veces los rechazaban”.

Recordó que los trámites para refugiados se habían alargado por la demanda y fue un reto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pues la operación se vio afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Raúl Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de seguridad nacional y política exterior, señaló que esta acción se debe a un mecanismo de mayor precisión de control para extranjeros. “Otros países ya lo hacen, como Estados Unidos. A cualquiera que tiene visa de trabajo le dan el Seguro Social ya para siempre; es una forma de regularizar y darles un estatus legal”.

Solicitudes de refugio

En 2016, 361 venezolanos pidieron refugio en México; cifra que aumentó a 4 mil 42 en 2017. En el caso de Honduras, se recibieron 4 mil 129 peticiones en 2016; y 4 mil 272 en 2017. Mientras que los haitianos formularon 47 y 436 solicitudes, respectivamente.

