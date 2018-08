Felipe Calderón llama “corrupto” a Marko Cortés

La persona que me llamó me dijo que no estaba autorizada a decir la empresa para la que trabaja. Al preguntarle cómo obtuvo mi teléfono, me dijo que estaba en la base de datos de los militantes del PAN que ellos tenían, y que le estaban hablando a todos los panistas del padrón.

Felipe Calderón ✔@FelipeCalderon Hoy me llamaron de parte de Marco Cortés. Además de las mentiras que dicen, ¿Por qué este corrupto tiene el padrón del PAN con domicilio, correo y teléfonos y ningún otro aspirante lo tiene? Una prueba más de la inequidad y falta de democracia interna que está matando al PAN.