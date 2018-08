Ve Hicks ilegal consulta sobre NAIM

-El diputado electo Juan Carlos Romero Hicks advirtió que la consulta de AMLO para el futuro del NAIM está fuera de la Constitución.

El diputado electo Juan Carlos Romero Hicks advirtió que la consulta sobre el proyecto del nuevo aeropuerto internacional que plantea el futuro Presidente Andrés Manuel López Obrador está fuera de lo que marca la Constitución.

Aseguró que es una mala decisión porque se trata de un tema técnico y que es de sensibilidad social.

“El señor Presidente electo no está en funciones. No está en capacidad todavía de hacer una consulta, que la determina el Congreso, la aprueba la Corte y la conduce el Instituto Nacional Electoral”, señaló Romero Hicks al concluir su trámite de credencialización como diputado.

“Me parece que es una mala decisión, porque éste es un tema técnico y es un tema también de carácter de sensibilidad social”.

Sin que se defina oficialmente si será o no el coordinador parlamentario de los diputados del PAN, el aún senador de la República opinó que López Obrador ha mostrado una posición equivocada en torno al tema del Aeropuerto.

A título personal, consideró que es una falta de carácter legal empezar a conducir aspectos antes de tener la investidura presidencial en el ejercicio del cargo.

“Todavía no sabemos los detalles (de la consulta); sin embargo, el señor Presidente electo lo que está anunciando está fuera del marco jurídico. Por lo tanto, Estado de chueco, no Estado de Derecho, al día de hoy”, aseveró.

Opinó que ello es parte de un populismo que no se puede ya permitir en este País.

“Necesitamos hablar con la verdad. En política se puede dialogar todo; sin embargo, hay dos límites: principios y legalidad. Este es un tema de legalidad, es un tema de respeto a la sociedad”, agregó.

Dijo que la Ciudad de México no puede quedarse sin un mejor aeropuerto.

Indicó que, sin el conocimiento de los proyectos, la consulta podría pasar de una reunión de mal informados a un gran reparto de ignorancia.

“Creo que lo que estamos viendo por parte de muchos de los actores es que no tenemos la información apropiada. Es un tema técnico, no es un tema de consulta. Me parece lamentable, es demagogia-populista”, consideró.

Agregó que desde el Senado se designó una comisión para ver el tema del aeropuerto y se advirtieron muchas cosas que, hoy, todavía están sin resolverse.

“Se han gastado miles de millones de pesos y no hay siquiera un metro cuadrado construido”, criticó.

En el tema de la coordinación parlamentaria, señaló que aún no hay una decisión oficial del presidente del partido, Damián Zepeda, sobre sí él tomará el cargo.

Señaló que la “rumorología” dice que ya se tomó una decisión a su favor, pero aún hay que esperar al anuncio, que se tendrá que dar a más tardar el lunes.

