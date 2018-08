Quiero recuperar al PAN de la cúpula que lo tiene secuestrado: Mirelle Montes

-La panista busca dirigir al partido y acabar con los abusos de quienes impusieron su voluntad y no escucharon a los militantes.

Mirelle Montes, es la única panista que ha levantado la mano para postularse como candidata a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), en donde también funge como consejera nacional.

En entrevista con Publimetro comentó que su postulación busca recuperar al partido de la cúpula que lo ha tenido secuestrado durante tantos años y que en las últimas elecciones lo llevó a un fracaso.

¿Cómo te sientes de ser la única mujer que busca la presidencia del partido?

–De acuerdo con los estatutos después del un proceso electoral, en el segundo semestre, debemos hacer renovación de la presidencia del partido. Es el proceso en el que nos encontramos y soy la única mujer que ha levantado la mano para la dirigencia nacional, no sin antes recordar que en Acción Nacional sólo han sido tres mujeres en la presidencia.

No es un proceso sencillo porque tendría que encausar las luchas que he venido dando desde hace muchos años, hace cinco o seis meses impugne la candidatura de Miguel Angel Mancera toda vez que era un espacio para gente del PAN y que desplazamos a nuestra gente como Cecilia Romero o Marco Cortez de la lista del Senado.

Eso nos vino a debilitar al interior del partido, nos mermó en el proceso de la campaña externa para el proceso de la Presidencia de la República y han sido muchos errores que se han llevado por parte de esta dirigencia y que como bien comentó Ricardo Anaya al inicio de su campaña, en política se comete un error y lo demás son consecuencias.

Estamos ahora para construir, para recuperar a nuestro partido, darle voz a la militancia, darle participación a los panistas y obviamente vamos a tener que reformar los estatutos, una vez que concluyamos con la renovación, para efecto que ningún dirigente o secretario general utilicen al partido como una plataforma para sus aspiraciones personales.

¿Tu postulación ya cuenta con apoyo de algunos panistas? porque al menos siete han levantado la mano para la dirigencia

–Sí, la decisión que tomé no es la ligera, sé del compromiso y de la responsabilidad que conlleva un compromiso como este y ya he platicado con algunos personajes de Acción Nacional de diferentes estados y les ha gustado este proyecto porque es un cambio que se tiene que dar desde las bases y no sea una rotación de cúpulas, sino todo lo contrario. Debemos de romper ese techo de cristal porque el PAN necesita un liderazgo firme y comprometido que reconstruya al partido para que vuelva a ser la acción política que mejor representa a los mexicanos y he tenido muy buena respuesta, se han sumado y creo que esto tendrá un buen cause.

¿Cuáles serían los requisitos?

–En la pasada convocatoria se pidieron 28 mil firmas, pero tendrá que ser las que establezca la propia convocatoria que se publicará para cubrirla en unos días para cubrir un porcentaje del padrón para ser candidata oficial a la dirigencia nacional del partido.

Además hace unos días me reuní con Damián Zepeda, actual presidente del PAN y le pedí que garantice que la comisión organizadora electoral que se va a encargar de llevar a cabo el proceso de la convocatoria y la revisión de perfiles sea completamente independiente a la cúpula, que no responda a ningún tipo de intereses de la actual dirigencia. Actualmente 11 personas han levantado la mano; unos senadores, ex senadores, pero sin duda todos con el ánimo de tener la mejor representación.

¿Cómo lograr que no sea una lucha de poder?

-Debemos revisar las puestas de cada una de las personas que han levantado la mano. En mi caso yo puedo ser esa opción de liderazgo libre y comprometido, porque soy la voz de la militancia, de resistencia que se revela en contra de las decisiones cerradas y poco transparentes.

Es importante comentar que todos los que han levantado la mano responden a esta cúpula que tanto daño ha hecho al partido y en donde solamente unos cuantos toman las decisiones sin voltear a ver a los panistas quienes tenemos una voz y compromiso con Acción Nacional y deberíamos de tomar decisiones.

Sin duda habrá coincidencias pues todos debemos buscar que sea un partido de oposición y hegemónico, para que al PAN le vaya bien.

Debe ser un bien común sobre bienes particulares que sumen en lugar de restar, quiero ser la primera mujer votada por panistas en una elección abierta.

¿Ya tienes la estrategia para lograr los requisitos?

–Seguiremos trabajado en ello, no es menor. Lo hago con mucho corazón coraje y valentía, porque lo primero es recuperar a mi partido de esta cúpula que ha tenido secuestrado durante muchos años y donde los panistas estamos enojados y lo vamos a convertir en una acción real que es lo que necesita el partido.

