PGR propone modificar la ley antilavado

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 24 de agosto del 2018.- El encargado de despecho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, anunció que se pondrá a consideración del nuevo gobierno una reforma a la ley antilavado, a fin de que se eleven los montos para identificar a personas que realizan operaciones financieras y tener investigaciones más sólidas.

Al participar en el Primer Congreso de Prevención de Lavado de Dinero, Elías Beltrán destacó que lo anterior es en respuesta a una iniciativa que ya existe en el Senado, la cual propone lo contrario: que los montos sean reducidos, lo que, en su opinión, haría menos eficiente la identificación de criminales.

“En las sociedades anónimas simplificadas, aunque los socios no pueden formar parte de otra sociedad mercantil, no se tiene forma de poder determinar quiénes son los accionistas; las autoridades competentes no van a poder autorizar una investigación sin tener pleno conocimiento”, dijo.

Por ello, sostuvo que si el gobierno entrante quiere combatir a la corrupción, debe atacar de igual forma al lavado de dinero, el cual, en su mayoría proviene de instituciones financieras.

“Para combatir la corrupción la próxima administración tendrá que combatir el lavado de dinero, lo cual implica dar una mayor vigilancia a las instituciones financiera”

Al respecto, comentó que la autoridad ya tiene identificados nueve mercados criminales prioritarios que operan que recursos de procedencia ilícita, por lo que hacer dicha reforma sin los cambios que propone la PGR echaría abajo el plan de persecución penal que se ha forjado en esta administración.

Finalmente, comentó que las dependencias federales trabajan en conjunto, pues la PGR tiene constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para combatir de forma eficaz dichas operaciones.

“La PGR trabaja incansablemente en s la implementación del protocolo de Actuación de Investigaciones Financieras Paralelas, el cual tiene como objetivo homologar la actuación de los MP”, dijo.

Con información de El Diario La Razón.

Comentarios

comentarios