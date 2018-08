Modelo con síndrome de down desfilará en Nueva York

-Tendrá dos pases en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda.

Marián Ávila, modelo española de 21 años con síndrome de down, hará su sueño realidad este próximo 8 de septiembre, cuando desfile dos veces en la New York Fashion Week, de la mano de la diseñadora Talisha White y como parte de la iniciativa Miss Citrus State Jr.

La modelo, que inició su carrera hace dos años como parte de un desfile benéfico en Madrid, participó en la pasarela de la Fashion Week en Sevilla y posteriormente, Francis Montesinos, considerado uno de los diseñadores más destacados de la moda española, la llevó a su desfile en Valencia, en 2016.

“Dicen que los sueños se cumplen. Yo creo que los milagros existen”, ha expresado la modelo en su blog tras la invitación para participar en el desfile neoyorkino, la cual se dio a través de un mensaje de Kenzie Dugmore, la ganadora del Miss Citrus State Jr.

Dugmore, quien debía escoger dos causas para abanderar, escogió el bullying y la lucha contra el estigma del síndrome de Down. Tras leer el blog personal de la modelo española, la adolescente de 14 años le escribió un mensaje de Messenger.

“Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York. Quisiéramos hacer tu sueño realidad… Por favor, dime si estás interesada.”, comparte Ávila en su página web.

Escéptica sobre el mensaje, ansiaba que fuera verdad, dice la modelo en el artículo. “La emoción me hizo llorar y reír”, describe para después contar que aceptó de inmediato, sin dejar de repetir “es mi sueño, es mi sueño”.

“Los sueños sí se cumplen. Nunca hay que perder la esperanza”, concluye la joven de 21 años que, con un vestido de fiesta, su prenda favorita, se presentará en el escenario del neoyorkino Hotel Park Central 870, con un pase a las 11 de la mañana y uno a las 8 de la noche.