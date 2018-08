‘La Máquina va por la vía correcta’: Carlos Hermosillo

-Hermosillo, el máximo anotador en la historia de Cruz Azul, hizo un análisis del paso que lleva La Máquina, líder del torneo; la clave, dice, fue traer a Ricardo Peláez y darle autonomía para tomar decisiones.

Carlos Hermosillo, máximo goleador en la historia de Cruz Azul (198), habló en exclusiva para Excélsior acerca del buen momento que vive La Máquina en el torneo; considera que se hicieron cambios que han beneficiado al equipo, como la contratación del director deportivo, Ricardo Peláez, a quien visualiza como un buen directivo con autonomía para tomar decisiones en La Noria.

¿Cómo analizas la actualidad de la escuadra celeste?

Me da mucho gusto, se tomaron buenas decisiones, la primera fue traer a un técnico como (Pedro) Caixinha, la segunda traer a un director deportivo (Peláez) que se hiciera responsable, pero fundamentalmente que le dejaran tomar decisiones, porque directores deportivos trajeron antes a muchísimos, pero una cosa es que tú tomes las decisiones y otra que seas un títere de otras personas, ése era el gran problema, entonces cuando logras traer a un gran director deportivo como Peláez y se conjuga con un buen director técnico, que conoce el futbol mexicano y que ha sido campeón (con Santos), pues las cosas se dan.

¿Piensas que los refuerzos fueron otro acierto?

El acierto estuvo desde que contrataron a Peláez y al técnico, porque sabían perfectamente que, trayendo a un jugador del extranjero, s éste le iba a costar lo que le ha costado a Martín Cauteruccio: tres temporadas sin hacer más que tres goles… ahora está retomando su paso. Creo que de las cosas más importantes que hicieron fue ajustar en la parte de atrás: traer a un gran central como Pablo Aguilar, lo hicieron y las cosas se están dando solas, el equipo ha recuperado confianza, juega muy bien, el discurso ha cambiado, no se conforman con el empate.

Como goleador histórico de Cruz Azul, ¿qué responsabilidad consideras que hay al ser delantero de La Máquina?

A mí me gusta mucho (Milton) Caraglio, Cauteruccio está retomando su confianza y está resurgiendo, pero creo que más que buscar un goleador, yo buscaría a jugadores que hagan goles que te den tres puntos, victorias, no que te den un empate o que anoten cuando pierdan 2-1, sino que hagan los goles que te definan un campeonato, que te ayuden a clasificar a la liguilla, eso es lo que yo le pediría a estos dos grandes atacantes; Caraglio me parece un buen jugador y un gran complemento de Cauteruccio.

¿Qué tan especial es jugar en un estadio como el Azteca?

Es histórico, yo tuve la fortuna de jugar una cáscara en el Azteca, vacío, y es una maravilla, ahora jugar con un lleno o a la mitad, pues muy pocos lo pueden vivir; sabemos que antes era casa de Cruz Azul, es un inmueble en el nunca debes dejar de disfrutar al momento de jugar, lamentablemente la cancha hoy no está en sus mejores condiciones, pero ojalá la pongan a punto… ese estadio es maravilloso.

En septiembre jugarás un partido en el Azul, ¿qué representó para ti ese estadio?

Estaré ahí el 8 de septiembre jugando con las leyendas del Cruz Azul y América en ese estadio maravilloso que para mí representó muchísimo, porque gran parte de mi carrera la viví ahí; me da nostalgia que desaparezca, por la cercanía que teníamos con la afición, es un estadio que hay que respetar y recordar con gran gratitud.

¿Era intenso el apoyo de la afición en el Azul?

La afición de Cruz Azul es maravillosa, siempre te va a apoyar, tanto que lleva más de 20 años sin un título de liga y en los últimos torneos ya sin clasificar a liguilla… y siempre están ahí. Ese estadio te daba cercanía y a mí eso me gustaba mucho.

Excélsior

Comentarios

comentarios