El Anime y los juegos de video; el nuevo y costoso estilo de vida de los jóvenes

Chihuahua, Chih., 24 de agosto del 2018.- La cultura del “anime” y los videojuegos es un género audiovisual que comenzó a extenderse desde el 2001 y su producción ha significado el movimiento de cientos de miles de yenes en Japón, lugar donde se originó este movimiento que llegó a México a través de personajes de series de televisión.

En ese sentido fue que nos dimos a la tarea de platicar con “Cesar” un joven de 19 años de edad, cuya meta en la vida es estudiar programación y que por el momento es empleado de la “Frikki Plaza” Centro Comercial ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Chihuahua, donde los jóvenes tienen acceso a un espacio tanto para reunirse como para adquirir videojuegos, personajes de anime y hasta concursos.

Es ahí donde encontramos a “César” quien sentado jugando uno de sus videojuegos se dio el tiempo para platicarnos sobre su hobbie, el cual está presente desde que sus padres le compraron su primera consola, la cual en un inicio solo tenía unos cuantos juegos.

Ya después a los diez años tuve la oportunidad de tener otro tipo de consolas y eventualmente me comenzaron a gustar los juegos de Nintendo principalmente los “retro”, por lo que ahorita “me da por estar checando las novedades que salen en cuanto a nuevas consolas y juegos para comprarlos”, dijo.

Ahorita de todas las consolas que tengo, trato de que todas las que salen irlas consiguiendo, desde la última hasta la más reciente, por lo que ahora estoy coleccionando los cartuchos, en cuanto series no admiro a uno como tal, pero de juegos los que más me gustan son los de “The and Celda”.

Anteriormente a mis padres “no les gustaba que me gastara todo mi dinero en juegos de video, pero con el paso del tiempo comenzaron a aceptarlo a tal grado que ellos me apoyan no solo consiguiéndome los juegos, sino a veces regalándomelos”, expresó “César”.

Tan grande ha sido la afición de “Cesar” por los video juegos que una ocasión logró gastarse más de 13 mil a 14 mil pesos en una consola con todo y juegos, ya que ese día la euforia fue tal que la adquirió el mismo día del lanzamiento y pues el precio era alto del video juego que se gastó todos sus ahorros.

“César” comentó que, aunque destina la mayor cantidad de sus recursos a la adquisición de videojuegos y consolas, la mayoría de ellas las trata de adquirir a bajo costo cuando el periodo de la euforia del lanzamiento ha bajado.

Sin embargo, los costos de estos artículos no son nada baratos así no externó Jorge Mendías encargado de una de las tiendas de Anime locales, quien aseveró que la mayoría de los productos tanto de videojuegos como de objetos derivados de estos oscilan entre los 600 ha los 20 mil pesos, esto debido a que se tratan de productos de exportación.

Jorge Mendías comentó en entrevista para Al Contacto que, a la fecha es muy recurrente por los jóvenes la adquisición de objetos de personajes tanto de videojuegos como de anime japonesas, debido a la proliferación de los juegos de video y del internet, antes los aficionados tenían que esperarse a que los pasaran por televisión para tener acceso a ellos, pero a hora las cosas han cambiado.

Dentro de los personajes más buscados se encuentra Pokemón Dragon Ball, Academia de Heroe entre otros, los cuales pueden llegar a costar hasta los 20 mil pesos esto depende del cuidado que se le pudiera dar tanto a la figura, historieta o tarjeta de colección, esto según sea el caso.

La primera revista de Dragon Ball Zeta, el ejemplar bien cuidado tiene un costo de más de los 20 mil pesos, pero es difícil encontrarla, mientras que los objetos oscilan entre los 600 hasta los 30 mil pesos todo depende que el propietario la mantenga en su empaque original, aseveró Jorge Mendías.

