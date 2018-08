Browns escapan con una gris victoria frente a los Eagles

El Jugador Más Valioso del Super Bowl, Nick Foles, tiro dos pases de intercepción y la ofenisva titular de los Philadelphia Eagles sufrió nuevamente en espera del regreso del quarterback Carson Wentz al tiempo que fueron superados por marcador de 5-0 el jueves por la noche por los Cleveland Browns.

Foles esperaba recuperarse de una complicada salida frente a los New England la semana pasada, cuando también se lastimó el hombro derecho. Sus estadísticas generales fueron mejores (13 de 17 para 127 yardas) ante los Browns (2-1), pero tomó decisiones pobres en dos intercepciones durante la primera mitad, se le arrebató el ovoide para un balón suelto y fue capturado en una ocasión para safety.

Foles se convirtió en un estelar improbable el año pasado cuando reemplazó a un lesionado Wentz y condujo a los Eagles (0-3) a su primer título de Super Bowl. No obstante, solamente está iniciado ahora mientras Wentz se recupera de una cirugía de rodilla. Wentz recientemente comenzó a trabajar en ejercicios 11 contra 11, pero no ha recibido permiso médico para contacto y no hay certeza sobre cuándo podría volver a jugar.

Los Eagles le necesitan. Cometieron cuatro entregas de balón, permitieron siete capturas y erraron un gol de campo.

Cleveland sufrió un susto de quarterback parecido.

El titular Tyrod Taylor se lastimó la mano izquierda en el primer periodo, y la imagen de él saliendo a la banca hizo temblar a los fanáticos presentes en FirstEnergy Stadium. El novato Baker Mayfield le reemplazó por dos series antes de que Taylor retornara. El titular de Cleveland finalizó con 11 completos de 16 intentos para 65 yardas.

Mayfield, recluta N° 1 global, jugó toda la segunda mitad y se fue con 8 completos de 12 intentos para 76 yardas y una intercepción.

Con Foles bajo centro, la ofensiva de primer equipo de los Eagles, que estaba sin los receptores abiertos Alshon Jeffery y Nelson Agholor ni los corredores Jay Ajayi y Darren Sproles, no ha anotado un punto en tres partidos de exhibición.

Foles flotó un largo pase que el safety Briean Boddy-Calhoun fácilmente interceptó. Luego, con la posibilidad de anotar finalmente, Foles forzó un envío a la muchedumbre cerca de la línea de gol y fue interceptado por el linebacker Jamie Collins.

Los Browns estaban avanzando hacia la anotación cuando Taylor quedó lastimado.

En cuarta y gol desde la yarda 1 de Philadelphia, Taylor roló hacia su izquierda y disparó pase incompleto en las diagonales antes de caer fuera del terreno de juego hacia su izquierda sin contacto. Inmediatamente se tomó de la mano izquierda y trotó hacia la banca para ser examinado.

Taylor pasó unos 15 minutos en el vestidor antes de regresar a la banca. Tuvo una conversación breve con el head coach Hue Jackson, quien envió al pasador de 29 años de edad de regreso al emparrillado tras ser sustituido por Mayfield.

Los Browns tienen la intención de comenzar esta temporada con Taylor mientras Mayfield se desarrolla, con lo único que puede alterar ese plan siendo una lesión, algo que conoce muy bien Cleveland, que ha utilizado a 28 quarterbacks titulares desde 1999.

