La tercera montaña más grande de México, a punto de quedarse sin hielo

De perfil y acostada, la mujer ha esperado dormida el paso de los años, inviernos nevados están por despedirse, los calurosos cambios de temperatura la hacen despertar.

“No damos más de cinco años en el caso de los glaciares del Iztaccíhuatl para su derretimiento, un asunto que tiene ver con el calentamiento global en la zona del Valle de México y Puebla”. Hugo Delgado Granados, Investigador en glaciología y Director del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Hay quienes acuden a la montaña continuamente para encumbrarla y poner en práctica sus técnicas de campismo, Guillermo y su papá Carlos Díaz son prueba de ello.

“Yo crecí con la montaña Iztaccíhuatl, hace 50 años fue mi primer ascenso y por el ataque que está sufriendo, ya que vive rodeada de ciudades con el calor que emiten por emisiones de carbón, la están dejando sin glaciares y están acelerando el fin de la gigante de nieve, de nuestra Mujer Dormida”, aseguró Carlos Díaz, mientras él y su hijo guiaban a un grupo de senderistas hasta los 5,283 metros de altura sobre el nivel del mar que engalanan este volcán sísmicamente activo.

La tercera montaña más alta de México, se está quedando sin nieve, en el mundo la reconocen por su belleza, aunque su función ambiental no es cosa sencilla.

“La cantidad de agua que baja por las cañadas alimenta los mantos acuíferos y se le ve fluir hacia las poblaciones contiguas si desaparece el hielo glaciar, pues este tipo de situaciones ya no van a existir y sucederá un aumento considerable de temperatura, estamos hablando de un nuevo micro clima”. aseveró Hugo Delgado Granados, Investigador en glaciología y Director del Instituto de Geofísica de la UNAM.

En el Valle de México es tanta la contaminación ambiental, que incluso en la punta de Iztaccihuatl a 5,280 metros a nivel del mar, la temperatura no es cero, que usualmente así era y esto ha originado el deshielo de la montaña.

“Cuando llega uno a la entrada de la panza del Iztaccíhuatl se empieza a descubrir un pequeño montecito, el derretimiento de los glaciares es visible, es real, es palpable, se puede ver que donde tu habías visto una capa de hielo grande de cinco metros de altura, cinco años después esa capa desapareció y ya hay una piedra negra”, comentó Guillermo Díaz, quien ha puesto en diversas ocasiones la bandera de México en lo alto de los gigantes de piedra.

Senderismo, es el deporte practicado con mayor frecuencia en Iztaccíhuatl, guías y socorristas aseguran que si los glaciares desaparecen, el turismo de montaña no cesará, porque la nieve de 48 horas por lluvia congelada continúa, pero aseguran que el panorama blanco y único de la Mujer Dormida sí será el de una montaña arenosa y resbalosa en la cima.

“La montaña no es nada de lo que era en aquellos años, hoy tenemos un montón de tierra y pienso que se va acabar lo de la nieve por cuestiones naturales y no naturales, las generaciones futuras no van a conocer la nieve más que en las neverías y ver las imágenes solamente en los libros porque ya no la vamos a tener”, comenta Carlos Díaz mientras observa las escazas estrellas visibles camino al refugio en la montaña.

Hugo Granados, experto en glaciares y colaborador en investigaciones de distintas cumbres de México, asegura que para prolongar la vida de estas fuentes de agua y regulación de calor que son los glaciares, se deben tomar medidas drásticas.

“Las recomendaciones es que la gente se haga consciente acerca de las medidas ecológicas, no desperdiciar agua y tratar de reducir las emisiones de gases tipo invernadero”. Hugo Delgado Granados, Investigador en glaciología y Director del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Pocos años restan para que Guillermo y su padre encumbren una mujer dormida, mientras continúan su camino a la cima en búsqueda de los últimos tiempos de nieve perpetua.

Puebla y el Valle de México, los responsables del deshielo.

El calentamiento global está acabando con la nieve.

