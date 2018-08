Fue fácil llegar a la Juventus: Ronaldo

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 23 de agosto del 2018.- Ya con los días pasados y los ánimos más en calma, el delantero Cristiano Ronaldo por fin dio detalles del porqué decidió dejar las filas del Real Madrid, club al que le había dedicado todo su esfuerzo en los últimos nueve años, e integrarse a la Juventus. El atacante portugués habló para DANZ y ahí se encargo, también, de echarle flores a su nuevo club.

“La decisión ha sido fácil porque la Juve es un gran equipo. Lo que he hecho en el Madrides histórico, he ganado todo y en ese equipo tengo muchos amigos. Pero la Juve demostró que me quiere más que a nada. Quiero hacer historia en este club”, señaló Cristiano.

Y pese a que apenas lleva unas semanas defendiendo los colores de la Vecchia Signora, el lusitano confesó el cariño que siente por la afición, la cual lo recibió con verbena, pese a tras aquel gol de chilena que les anotó en los cuartos de final de la pasada edición de la Champions.

“Desgraciadamente marqué ese gol contra mi actual club. Pero ya es pasado. Es uno de los mejores goles de mi carrera hasta el momento. Cuando la gente me empezó a aplaudir en el estadio, yo estaba sin palabras. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble”, mencionó el luso.

El exjugador merengue dejó una frase que explica también, uno de los motivos de su partida de España: “Sólo puedo decir que los pequeños detalles, marcan la diferencia”.

CR7 dijo llega a Turín para “hacer historia”, lo que indudablemente le exigiría ser campeón de Champions. La Juve espera que la contratación de Cristiano sea la pieza que les ha faltado para conquistarla.

El Dato: Antes de los 10 años de edad, CR7 comenzó a destacar en el Andorinha, su primer club.

Comentarios

comentarios