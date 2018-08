¿Elección de auditor y fiscal a “modo”, es cuestionable?

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 23 de agosto del 2018.- Luego del procedimiento para la selección de los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se han externado una serie de posicionamientos al respecto, unos a favor y otros en contra.

Al respecto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Isela Torres Hernández, manifestó que “en todos los estados y partidos lógicamente le achacan al gobernante en turno que son amigos de ellos, puede ser y en este caso será la ciudadanía quien lo valore”.

Por su parte, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Hever Quezada, señaló que no tiene conocimiento de quien sea el militante panista a ocupar el puesto de auditor o fiscal, aunque destacó que uno de los requisitos para contender en la terna por ambos cargos es no haber ocupado puestos de dirección dentro de ningún partido político por lo menos cuatro años antes de la designación de para el cargo, así que si se encuentran en la terna es porque cumplen con los requisitos, sin embargo, revisaremos que la selección sea la correcta.

En el mismo contexto, el diputado panista Miguel Latorre Sáenz, refirió que “no es conflicto de interés que el Congreso del Estado elija como auditor o fiscal anticorrupción a un militante panista, debido a que este no es un requisito establecido dentro de la convocatoria y no hay normatividad que marque eso.

“Sí nosotros hiciéramos una discriminación de una persona por el tema de su participación en un partido político, estaríamos rompiendo con un principio constitucional, entonces al no estar establecido en la convocatoria, no hay ningún problema que el panel de la convocatoria lo haya elegido para contender dentro de la terna, no hay prohibición expresa. Hay que privilegiar su capacidad para el combate a la corrupción”, destacó.

Estoy convencido que las tres personas que determinó el panel son expertas e independientes de la simpatía partidista que cualquier ciudadano puede tenerla. La diferencia entre el “Fiscal Carnal de EPN” es que en el caso de Chihuahua lo nombra el Congreso y en el de la federación su nombramiento lo hacía de manera directa el presidente de la república, abundó Latorre.

Caso contrario, para MORENA la elección de la terna llevada por los panelistas al Pleno del congreso del estado es irregular por lo que nosotros nos posicionamos en contra y por ende que no votaremos a favor de ninguna terna, ni en el caso de la auditora, ni en el caso del fiscal anticorrupción”, expresó el diputado Pedro Torres Estrada.

´Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Héctor Vega Nevarez, refirió que en el congreso del estado se debe de tomar la determinación y cada quien es responsable de su decisión y se debe respetar; además, dijo que no cree que haya incongruencia en esta elección siempre y cuando las bancadas lleguen a acuerdos”.

Finalmente, la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Crystal Tovar Aragón, señaló que muchas personas pueden tener una inclinación partidista, si fueran militantes o administradores activos entonces se caería en una contradicción, de no ser así sería impedir la oportunidad de participar en una terna, sin embargo, habría que estudiar si han participado en dicho partido de manera activa o si han tenido injerencia en algunas tomas de decisiones dentro de esa fuerza política, o simplemente tiene una filiación partidista”, concluyó.

