Acusan de fraude a ‘La Academia’ de TV Azteca

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 22 de agosto del 2018.- La madre de Marian Herrera acusa de fraude a “La Academia” de TV Azteca, ya que según la señora Adriana Salinas, presentaron una historia falsa sobre el trato que le da el papá de su hija a la joven, ya que Sergio Herrera, progenitor de la cantante, nunca creyó en ella y la abandonó cruelmente:

“Ese señor nunca ha visto por ella, al contrario, cuando Marian le dijo que quería ser cantante, él no estaba de acuerdo y le dijo que nunca la apoyaría, porque es una carrera que no deja dinero, que mejor se dedicará a una carrera que le dejara dinero. ¿Y ahora resulta que la apoya? Solo se está aprovechando de ella, a ver qué beneficio saca”, dijo la señora muy enojada.

La mamá de Marian, aseguró que ella nunca ha abandonado a su hija; que la ha apoyado siempre y no solo ahora que ingresó al “reality” musical.

“Yo ahorita estoy cubriendo los gastos de las playeras, las pancartas y toda la publicidad para apoyar a mi hija; él no me ha ayudado en nada. Se apareció para sacar provecho de la situación, no se vale que la producción lo quiera mostrar como un padre presente, cuando no lo ha sido”, declaró.

Con información de la Opinión Los Ángeles.

Comentarios

comentarios