VAR no acabará con la polémica, asegura ‘Piojo’

Ciudad de México., 21 de agosto del 2018.- Con la confirmación de las nuevas pruebas del VAR en México, Miguel Herrera consideró que todavía no se pueden echar campanas al vuelo en este punto, ya que aún no hay certificación por parte de la FIFA.

El VAR va a entrar cuando la FIFA lo certifique, no cuando queramos. Mientras no podemos pensar en que nos va a beneficiar o no. Los árbitros van a tener una herramienta más de ayuda”, aseguró.

Aunado a esto, el “Piojo” apuntó a la capacitación que la gente reciba para el manejo de la plataforma y señaló que la polémica no se terminará en el fútbol con todo y la entrada de la tecnología.

El VAR viene acompañado de la tecnología y capacitación. LA FIFA certifica a los estadios que tengan herramientas adecuadas y gente capacitada. La polémica en el futbol afortunadamente va a seguir existiendo, va a haber errores todavía y eso no tiene nada que ver. Hablemos del VAR hasta que llegue”, dijo.

En lo deportivo, Herrera celebró la competencia interna que hay en su plantel y lo completo que hoy lo siente.

Por la competencia interna que hay en el equipo, todos lo hacen bien. Puedo hacer cambios con Renato (Ibarra) y Cecilio (Domínguez), dejando en la banca a Emanuel (Aguilera) Henry (Martín), Joe (Corona) y gente muy importante. Paul (Aguilar) e Insaurralde todavía no estaban considerados”, explicó.

