Indios y Medias Rojas casi en postemporada

Faltan seis semanas para la conclusión de la temporada regular 2018. Después de ello, todas las pizarras vuelven a cero y comienza la maravillosa anarquía de la postemporada. ¿Cómo será este mes de octubre? Pues no lo sabemos. Falta mucho por definirse entre ahora y finales de septiembre. Eso es maravilloso para todos nosotros, porque al ver muchas carreras aún abiertas, se nos garantiza presenciar un trayecto salvaje en las semanas por venir.

Al mismo tiempo, nos encontramos en el punto en el cual podemos comenzar a adelantar posibles enfrentamientos en los playoffs, especialmente en la Liga Americana, en la cual tenemos cinco equipos que tienen un mínimo de 85 por ciento de posibilidades de meterse en la postemporada. Esto significa que, en el Joven Circuito, hay pocas formas que pueden asumir los playoffs y muy pocos enfrentamientos de campaña regular aún pendientes que puedan ser denominados, razonablemente, como “posibles playoffs adelantados”.

Una de estas series, que podrían ser un adelanto de la postemporada, comenzará en la noche del lunes en el Fenway Park, donde los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston se enfrentarán cabeza a cabeza durante cuatro cotejos. Las probabilidades indican que Cleveland y Boston se verán las caras nuevamente. Ambos equipos se encuentran dominando fuertemente sus carreras divisionales, por ende nuevamente en octubre, lo harán en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

A fin de dar un adelanto de este posible enfrentamiento, hagamos una previa de una serie de postemporada demasiado adelantada a su tiempo enumerando los distintos temas que podrían surgir.

Entre ahora y el futuro

Estos equipos aún requieren coronar en sus respectivas divisiones. Sin embargo, con los Indios y Medias Rojas manteniendo ventajas de dobles dígitos o cercanas a esta cifra, es cuestión de tiempo solamente. De todos modos, sigue siendo la primera asignatura pendiente en la lista de ambos clubes. Actualmente, Boston tiene 96.6 por ciento de posibilidades de hacerlo, mientras que Cleveland tiene 99.7 por ciento. En ambos casos, ya es prácticamente un hecho.

Boston ha sido poseedor del mejor récord de la Liga Americana durante un par de meses y sus rivales divisionales, los Yankees de Nueva York, se encuentran actualmente en el segundo lugar en el Este, aunque les separa un déficit de 9 ½ partidos. Entonces, las posibilidades de que Boston se asegure el primer sembrado de la liga son excesivamente altos. Para Cleveland, el tercer sembrado parece probable, pero aún hay cierta intriga en dicho aspecto. Los Astros de Houston y Atléticos de Oakland se encuentran separados por brecha de sólo un juego en el Oeste de la Americana. No obstante, si no se han dado cuenta aún, los Indios están a tres encuentros por debajo de los Astros y Atléticos para el segundo sembrado. Eso es importante: la diferencia entre ser dueño de la ventaja para iniciar la Serie Divisional en casa o no.

En mi ejercicio de simulaciones más reciente, los Indios terminan con promedio de 95.1 triunfos, Houston con 99.5 y Oakland con 96.1. Por ende, el resultado más probable para los Indios será quedar con el tercer sembrado, lo cual significa que tendrán que ir de gira para enfrentarse al campeón de la División Oeste para iniciar la Serie Divisional.

Sin embargo, el calendario que aún le queda a jugar a Cleveland representa, colectivamente, el de un equipo con 73 triunfos, de lejos, el más fácil que le queda a equipo alguno en las Mayores. Cleveland no podrá alcanzar a Boston para disputarle el principal sembrado, pero el puesto número 2 sigue estando en disputa. El calendario que le queda a Houston está en el lugar 18 entre los más difíciles y Oakland tiene el número 13, por ende, los Atléticos quedan en desventaja y ambos equipos tienen un camino por andar más complicado que el de Cleveland.

La salud de sus peloteros es otro aspecto muy importante que definirá las posibilidades de escenificar una Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Indios y Medias Rojas.

El abridor de Cleveland Trevor Bauer está ausente tras sufrir una fractura en su pierna derecha al ser impactado por una línea conectada por José Abreu en Chicago. El cronograma inicial para su retorno es alentador en cuanto a su disponibilidad para jugar en postemporada y Bauer ha prometido mantener su brazo en forma mientras se recupera su pierna. Por ende, dada la forma en la cual Bauer estaba destacándose cuando sufrió su lesión, los Indios se sentirán aliviados si puede regresar antes del final de la temporada regular y ostentar su forma previa a la lesión.

La gran noticia en cuanto a lesiones para Boston, obviamente, es el hombro de Chris Sale, actualmente en recuperación. Si por algún motivo, Sale no puede lanzar como Chris Sale cuando la postemporada comience su curso, las probabilidades de los Medias Rojas de alzarse con el título sufrirán una conmoción de carácter sísmico. Pero Boston tiene seis semanas para preparar a Sale a fin de que esté listo para el mes de octubre y esa es su primera prioridad para lo que resta de temporada.

Cleveland adquirió al jardinero central Leonys Martin para así cubrir el vacío que tenían en el center field. Sin embargo, Martín estuvo a punto de perder su vida en una escalofriante batalla contra una infección bacteriana. No está claro aún si podrá regresar a la acción en el diamante en la presente temporada y es mucho más incierto si los Indios cuentan con una solución decente dentro de sus filas en caso de que Martín no pueda volver.

Igualmente, el antesalista titular de Boston Rafael Devers está ausente debido a una molestia en su corva.

Historia

Ambas franquicias se han enfrentado en cinco ocasiones en postemporada: a saber, en 1995, 1998, 1999, 2007 y 2016. Cleveland se ha impuesto en tres de estas cinco series. El choque de 2007 fue en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la cual Boston se alzó con el título tras siete cotejos. En su enfrentamiento más reciente en instancias decisivas (2016), los Indios barrieron a los Medias Rojas en la Serie Divisional como parte de su sendero hacia la Serie Mundial. Igualmente, Indios y Medias Rojas chocaron en 1948 en un playoff a un sólo cotejo para así determinar el dueño del banderín de la Liga Americana, aunque técnicamente hablando, se trataba de una extensión de la temporada regular. Cleveland ganó 8-3.

Favorito

Estos porcentajes se basan en mis power rankings, los cuales actualmente consideran a los Medias Rojas como equipo que alcanzará 109 triunfos y a Cleveland con 100 ganados. Utilizando estos números como base, los ingresé en la herramienta log5 de FanGraphs.com para así sacar esta probabilidad de triunfos: Boston tiene 64.8 por ciento de posibilidades de ganar este enfrentamiento.

Eligiendo los rosters

Ninguno de estos equipos jugó en la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado. En 2016, Terry Francona utilizó 12 pitchers para el enfrentamiento de Serie de Campeonato de Liga contra Toronto. Es la misma cifra de lanzadores que seleccionó para la Serie Divisional entre Indios y Yankees en la zafra anterior. En la época actual, representa una cantidad dentro del promedio, especialmente cuando se trata de una serie a siete encuentros, por ende, se podría esperar un roster similar en esta ocasión. Sin embargo, la rotación de los Indios ha mostrado capacidad para trabajar durante largos tramos y el remozado bullpen en Cleveland cuenta con un buen núcleo de relevistas con experiencia comprobada. En consecuencia, es probable que Francona considere utilizar un jugador de posición extra. O probablemente no.

La última aparición de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue en 2013, bajo las ordenes de Francona, por lo cual ese antecedente difícilmente nos servirá de guía. En la pasada zafra, cuando los Medias Rojas jugaron contra los Astros en la Serie Divisional de la Liga Americana, el ex manager John Farrell utilizó 11 pitchers y una banca profunda. Farrell ya no está al mando y su reemplazo, Alex Cora, se encuentra en su primera campaña como estratega de Grandes Ligas. Cora fue coach de banca de Houston en la anterior temporada y los Astros utilizaron 12 pitchers. Posiblemente, los Medias Rojas hagan lo mismo.

Asumiendo que Martin termine fuera de acción, Francona tendría que elegir entre Greg Allen, quien puede correr y jugar al jardín central, pero se encuentra produciendo a nivel por debajo de reemplazo; Lonnie Chisenhall, jugador de las esquinas y quien actualmente se encuentra en la lista de incapacitados y los utility Yandy Diaz y Erik González para así llenar sus dos últimos puestos disponibles para peloteros de posición.

En cuanto a pitchers, es casi una certeza que la rotación de Francona será conformada por Corey Kluber, Carlos Carrasco, Bauer y Mike Clevinger, siendo el último posible pieza apta para el relevo largo a principios de serie. El núcleo de su bullpen consistirá de Cody Allen, Andrew Miller, Brad Hand y Adam Cimber.

En el caso de Cora, la elección de sus 13 peloteros de posición debería ser un proceso sumamente simple, a menos que Dustin Pedroia se encuentre plenamente sano en octubre y no hay expectativa alguna al respecto.

La rotación de Cora será encabezada por Sale, David Price y Rick Porcello. Definir una cuarta pieza podría terminar siendo objeto de un acalorado debate entre Nathan Eovaldi y Eduardo Rodríguez, actualmente en asignación por rehabilitación mientras se recupera de una lesión en uno de sus tobillos. A final de cuentas, el cuarto abridor podría depender de la decisión de Cora con respecto a quién podría ser mejor opción para pasar al bullpen. Algunos desean ver a Price involucrado como candidato.

El bullpen de Boston podría incluir dos excelentes opciones “come innings” entre aquellos que no terminen en la rotación, junto al diestro Hector Velasquez. Los que aparentan ser fijos en el roster incluyen al as cerrador Craig Kimbrel, junto a Joe Kelly, Heath Hembree y Matt Barnes. También será interesante ver si Cora puede conseguir un rol para Steven Wright y su recta de nudillos: Wright podría iniciar su asignación de rehabilitación esta semana.

Abridores para el Juego 1

Es obvio que la rotación quedaría afectada por el desarrollo de la Serie Divisional. Aquí asumimos que ambos equipos pueden armar sus rotaciones con su mejor opción para el Juego 1, etcétera. Ninguno de estos equipos parece encaminarse a una barrida en su primera serie, por lo cual es poco probable que nuestra idea termine siendo realidad.

Sale es la indudable opción número 1 para Boston. A pesar de ello, ha confrontado dificultades contra los Indios en temporadas recientes. En sus últimas cuatro salidas contra Cleveland, Sale tiene récord de 1-2 con efectividad de 10.80. No ha lanzado contra los Indios en la presente temporada. A pesar de lo anterior, no hay motivos que nos hagan pensar que Cora no colocaría a un Sale sano como abridor del primer cotejo de la serie.

Kluber parece ser una opción lógica para el primer puesto de la rotación de Francona, aunque Bauer le ha superado esta temporada. Sin embargo, Kluber tiene mayor experiencia, especialmente en lo que respecta a la postemporada.

El escenario

El lunes marcará el primer juego entre los Medias Rojas y los Indios esta temporada. Después de esta semana, jugarán tres partidos en Cleveland del 21 al 23 de septiembre. En las últimas dos temporadas, los Medias Rojas tienen marca de 8-5 contra Cleveland durante la temporada regular. Boston tiene 4-2 en Fenway Park y 4-3 en Progressive Field. Sin embargo, como se mencionó, los Indios barrieron su enfrentamiento durante en la serie de campeonato de liga en 2016, con las dos primeras victorias en casa y el decisivo en Fenway.

Estrategias de juego

Boston y Cleveland han sido los dos mejores equipos de la Liga Americana en cuanto a robos de base esta temporada, acumulando 98 robos por equipo hasta el sábado. Boston (23) ha sido atrapado tres veces menos. Sin embargo, los Medias Rojas permitieron solo 39 robos, segundos detrás de los Angelinos en la liga. Los 61 robos que Cleveland ha permitido figuran en el medio de la liga.

No esperes mucho toque de bola. Cleveland solo tiene 18 sacrificios esta temporada. Mientras tanto, bajo Cora, los Medias Rojas han pegado cinco toques de sacrificio. Solo Toronto (tres) tiene menos.

Ambos managers permiten que sus abridores vayan más largo que el promedio que el promedio, pero la rotación de Francona lidera todo el béisbol con un promedio de 6 1/3 entradas por apertura. Solo los Astros, bajo A.J. Hinch, han permitido que sus abridores trabajen más de 100 pitcheos con más frecuencia que Francona. Sus abridores son buenos y duraderos, y Francona confía en ellos.

Ambos equipos han tenido bullpens estables, aunque el rendimiento (en el caso de Cleveland) ha tenido altibajos. Ambos equipos se clasifican cerca de la parte inferior en los juegos decididos por relevistas. Para Francona, esto es una función de dejar que sus iniciadores trabajen en profundidad. Para Cora, es una cuestión de no cambiar relevistas para obtener una ventaja de pelotón que a menudo, que ha sido al menos en parte producto de un bullpen dominado por derechos. Los Medias Rojas tienen solo 50 entradas de relevo esta temporada de sus zurdos, y ese grupo ha sumado una efectividad compuesta de 5.19.

Boston ha tenido tan solo 70 salidas de relevo esta temporada con menos de tres outs, la segunda menor cantidad de las Mayores detrás de los Yankees (54).

Abridores de los juegos 2 y 3

Los segundos y terceros abridores de Cleveland probablemente serán Carrasco y Bauer, mientras que Boston probablemente seleccionará a Price y Porcello. ¿Pero qué lanzadores irán en el Juego 2 en Fenway, y cuál en el Juego 3 en Progressive Field?

Francona tendrá una elección difícil. Carrasco siempre ha sido un mejor lanzador de la carretera que en casa, con una efectividad de por vida de 4.44 en Progressive Field y 3.04 en el camino. Eso también se mantuvo esta temporada. Carrasco tiene efectividad de 4.35 en casa y 2.55 en la carretera. Es su quinta temporada consecutiva con una efectividad de la carretera de 3.00. Sin embargo, su efectividad de por vida en Fenway es de 7.07 en 14 entradas.

Mientras tanto, Bauer no tiene una gran diferencia entre el hogar y el camino en términos de efectividad de carrera. Esta temporada, tiene 1.87 en casa y 2.56 en la carretera. Pero en Fenway, tiene 8.10 en 13 1/3 entradas. Además, Bauer simplemente ha sido mejor que Carrasco esta temporada, por lo que podría competir por la asignación del Juego 1 contra Kluber. Lo más probable es que vaya en el Juego 2, pero no es una decisión fácil.

Para Cora, parece una elección más clara. Price siempre ha sido mejor en casa que en la carretera, un patrón que se ha intensificado desde que se unió a los Medias Rojas. Su efectividad de carrera en Fenway es 3.14 en una gran muestra de entradas. Porcello siempre ha estado mejor en la carretera, y ese ha sido el caso en Boston. Si bien Price tiene una mejor efectividad en Progressive Field (2.27), Porcello tiene una buena marca de 2.84 en 73 entradas en ese lugar. Así que probablemente veamos a Price en Fenway y Porcello en Progressive.

El relevo medio

Si los Indios logran que Andrew Miller regrese a su forma de 2016 y 2017 en la postemporada, podrán aprovecharlo en salidas de entradas múltiples como lo han hecho en el pasado. Como se mencionó, Clevinger, un posible iniciador del Juego 4, también podría ser utilizado en un papel de relevo largo al principio de la serie. Será interesante ver si Francona también tiene un abridor que es expulsado de la rotación de postemporada, como el novato Shane Bieber o el veterano Josh Tomlin.

Velázquez será un buen hombre largo para Cora, al igual que Wright, si hace el roster. Rodríguez prácticamente no tiene experiencia trabajando fuera del bullpen, y el historial de Eovaldi allí es limitado, pero son posibilidades si alguno se queda fuera de la rotación.

Pareos del final del partido

Para Boston, todo se trata de darle la bola a Kimbrel, uno de los mejores cerradores del juego. Nadie en el roster de Cleveland tiene mucho historial contra él. Edwin Encarnacion tiene 2-9 con dos sencillos y una caminata contra Kimbrel; nadie más lo ha enfrentado más de tres veces. Sin embargo, Francisco Lindor tienes de 2-2 contra Kimbrel con un doble y un jonrón. Algo para tener en cuenta.

Francona tiene tres opciones principales para cerrar victorias en Miller, Hand y Allen. Él no dudará en utilizar cualquiera de ellos en puntos de alto nivel antes de la novena entrada.

Como se mencionó anteriormente, los Medias Rojas tienen una buena disposición dominante en su cuerpo de relevistas, con Brian Johnsonposiblemente como el único zurdo, si él hace el roster. El veterano Drew Pomeranz también podría desempeñar ese papel, si se comporta mejor desde ahora hasta los playoffs, pero está lejos de ser un domador de zurdos.

Cleveland tiene tres titulares zurdos en Yonder Alonso, Jason Kipnis y Michael Brantley, además de los bateadores ambidextros Lindor, Jose Ramirez y Melky Cabrera. Los relevistas de alto rendimiento de Boston contra los zurdos han sido diestros: Kelly y el intrigante trotamundos Ryan Brasier.

¿Qué hacer en el Juego 4?

Se sabe que Francona ha traído de vuelta a Kluber con breve descanso, pero el ascenso de Clevinger probablemente lo haga innecesario. Para Boston, es más una consideración volver a traer a Sale si los Medias Rojas se enfrentan a una situación de eliminación. De lo contrario, será quien gane el puesto número 4 -probablemente Rodríguez o Eovaldi- y ambos lanzarán con una correa corta.

Intangibles y experiencia

Es difícil ver ninguna ventaja aquí para ninguno de los equipos. Para el caso, aparte de los Atléticos, esta será una postemporada llena de equipos con jugadores que han estado allí, hecho eso.

Deficiencias a la vista

Los Medias Rojas no han sido un equipo de corredores de bases muy bueno, con un BsR negativo de 3.2 en FanGraphs.com que ocupa el puesto 20 en las mayores. Las carreras podrían ser una gran ventaja contra el profundo personal de los Indios, por lo que no pueden darse el lujo de perder muchachos en las bases. Los Indios, mientras tanto, lideran las Mayores con un BsR plus-11.3.

Los Indios también tienen una ventaja estadística en defensa: plus- 9 en carreras defensivas salvadas contra menos-35 para Boston.

Solo cinco equipos obtuvieron un porcentaje mayor de carreras por jonrones que Cleveland. El personal de Boston ocupa el quinto lugar en limitar jonrones.

Todo se reduce a esto

Cualquier análisis granular de un enfrentamiento casi invariablemente pasa por alto a las superestrellas en una serie. Tú los das por hecho. Ellos son las estrellas. Los matices en el emparejamiento se encuentran en otra parte. Pero no se equivoquen: sería difícil encontrar un enfrentamiento de playoffs más cargado de estrellas de lo que sería un enfrentamiento entre Boston y Cleveland.

¿Quieres candidatos a MVP? Tienes cuatro candidatos viables en estos equipos en Mookie Betts, Ramírez, J.D. Martinez y Lindor. ¿Quieres contendientes de Cy Young? ¿Qué tal Sale, Kluber y Bauer?

Habría un considerable poder de estrellas en este emparejamiento y si todos juegan hasta sus niveles de temporada regular, podría ser un enfrentamiento clásico.

El ganador

Estos son equipos equitativamente igualados. Boston tendría ventaja en el campo local, y eso importa. Pero Cleveland tiene un cuerpo de lanzadores que le permite a Francona ir con todo con los abridores, o ir con todas las estrategias de bullpen. Él puede jugar como viene. Esto, creo, es la mayor ventaja de Cleveland.

Si la serie se va a siete juegos, Cora probablemente tendrá que recurrir a Porcello, mientras que Francona tendrá un abridor de nivel de as listo para usar, ya sea Bauer o Carrasco. Cora podría llevar a Porcello con Sale en poco descanso, pero me gusta la forma en que esto se configura para Francona.

No es fácil escoger en contra un equipo de Boston que podría entrar en la postemporada con más de 110 triunfos. Pero si la serie fuera larga, como debería ser, me voy con los Indios en 7 juegos.

