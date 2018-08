Camila Cabello, la gran ganadora en los MTV Video Music Awards

-Camila Cabello se llevó los premios a Artista del Año y Video del Año. La cantante Madonna le entregó el máximo galardón de la noche.

La entrega de los MTV Video Music Awards (MTV VMAs) 2018, realizada en el Radio City Music Hall de Nueva York tuvo una constante femenina. La cantante cubano-estadunidense Camila Cabello fue la gran ganadora: se llevó los premios Mejor Artista del Año y Video del Año, por Havana, que recibió de las manos de Madonna.

¡Madonna te amo tanto! Me has inspirado muchísimo. Éste es un momento surreal. ¡No puedo creerlo! Gracias a mis fans por votar, a los coreógrafos, actores por este video; a mi familia. ¡Pero no puedo dejar de agradecerle a Madonna!”, señaló.

Antes, Madonna narró una anécdota a manera de homenaje sobre la recién fallecida Aretha Franklin, quien la inspiró en su primera audición, en la que cantó A Natural Woman. “Aretha cambió el curso de mi vida. Sé que influenció a muchas personas en este lugar. Quiero agradecerte por empoderarnos a todos. ¡Larga vida a la reina!”, dijo.

Jennifer Lopez, que se llevó el Premio Vanguardia Michael Jackson y el de Mejor Colaboración por Dinero, con Cardi B y DJ Khaled, brindó un show espectacular con un popurrí de sus éxitos, llevándose las palmas. “Crecí con MTV y esto es un honor impresionante para mí. Ha sido un viaje increíble. Hago música, actúo, bailo y cuando las personas me dicen que hago demasiado, que sólo puedo hacer una cosa; es porque siempre lo tuve en mente y me decía: ¿por qué no? Forjé mi propio camino e hice mis propias reglas. Trabajé y trabajé, pero fue hasta que tuve a dos angelitos (sus hijos Maximilian David y Emme Maribel) que llegaron a mi vida, que todo cambió. Tenía que ser más fuerte y a través de ese amor, mi carrera y mi vida se volvieron más claras. Ahora estoy más fuerte y mucho mejor que nunca. Sé que el futuro es mucho más brillante. Gracias a mi familia y mi equipo, que me ha ayudado a no perder el foco. Han sido 20 años de pelear por mí, amarme y creer en mí. A mi madre Lupe, mi papi y a Alex, eres como mi alma gemela”, dijo también agradeciendo a sus fans.

Nicki Minaj, quien fue galardonada por el Mejor Video Hip Hop por Chun-Li, y Arianna Grande, que ganó por Mejor Video Pop por No Tears Left to Cry, también cantaron. La primera cantó temas como Majesty, Barbie Dreams, Ganja Burns y FEFE, y la segunda, God Is A Woman. Las tres intérpretes, así como el cierre de Aerosmith junto a Post Malone fueron de las actuaciones más espectaculares.

La ceremonia inició con la premiada como Mejor Nueva Artista, Cardi B, simulando cargar a un bebé. Así regresó a los escenarios tras el nacimiento de su primera hija Kulture Kiari Cephus. “¡Bienvenidos a Nueva York! Soy la emperatriz. ¿Son liberales mis nenes? Todos están aquí y esta noche no será nada lenta. Tengo una sorpresa para ustedes”, dijo al destapar un trofeo que recibió antes de la alfombra por su No. 1 con Bad Bunny y J Balvin, I Like It .

Así inició la gala, que arrancó con Shawn Mendes cantando In My Blood, al que siguieron muchos otros exponentes como Maluma, con Felices los 4, en la que sacó a bailar a Camila Cabello.

Excélsior

Comentarios

comentarios