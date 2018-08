Ronda Rousey conquista su primer campeonato en la WWE

-La nueva monarca no tuvo compasión de Alexa Bliss.

Ronda Rousey es una ganadora nata y así lo demostró este domingo al convertirse en campeona femenil de RAW, con poco más de cuatro meses en la WWE.

Alexa Bliss puso en juego su cinturón ante la ex reina de la UFC. La ahora ex monarca intentó jugar con la mente de Rousey, pero no cayó en su juego y en cuanto tuvo oportunidad castigó a su rival.

Rowdy recibió un Mataléon de Bliss, pero pudo zafarse de él y terminó por derribarla. En una de las ocasiones que la tuvo en la lona le aplicó una palanca sencilla en el brazo izquierdo y remató con Armbar que obligó a Alexa a rendirse y a renunciar a su título.

Tras concretarse su triunfo, Natalya y las gemelas Bella subieron al ring para celebrar con la nueva campeona, quien también se dio tiempo de ir a festejarlo con su esposo.

