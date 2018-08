La acusación de abuso sexual contra Asia Argento, líder de #MeToo

La actriz y directora italiana que lidera el movimiento #Metoo llegó a un acuerdo con el menor de edad que la acusó de abuso sexual en medio de la controversia por las revelaciones sobre su caso.

Asia Argento está en el centro de la polémica. Tras ser acusada por un menor de edad por presunto abuso sexual, esta actriz y directora italiana de 42 años llegó a un acuerdo extrajudicial con el que habría pagado 380.000 dólares, según lo informado por el diario The New York Times.

Se trata de Jimmy Bennet, un actor que asegura haber sido agredido sexualmente por Argento en un hotel en California, Estados Unidos, cuando apenas tenía 17 años. Para entonces, la pionera de #MeToo, quien lideró la ola de denuncias contra el productor Harvey Weinstein, tenía 37 años.

En California, el estado en el que habría sido cometido el abuso, la norma indica tipifica como un comportamiento incorrecto el mantener relaciones sexuales con menores de 18 años.

La relación laboral entre ambos nació en el año 2004, cuando grabaron la cita ‘The Heart is Deceitful About All Things’. Él tenía siete años e interpretaba el papel de hijo de Argento.

La reacción de Bennett a las denuncias de Argento contra Weinstein

En octubre de 2017, cuando Argento se convirtió en la primera actriz en denunciar de manera oficial a Weinstein por una violación de la que asegura haber sido víctima cuando tenía 21 años, el abogado de Bennet le informó a la directora italiana que su cliente también tenía la intención de demandarla.

De acuerdo con la información publicada por el citado periódico neoyorquino, el pacto económico al que habrían llegado Argento y Bennet, quien ya tiene 22 años, se habría producido de forma anónima a través de la mediación de sus abogados.

Los datos en los que se basa el reporte de The New York Times se sustentan en la recepción de una serie de correos en los que fue adjuntada una fotografía que data del 9 de mayo de 2013 en la que ambos aparecen juntos en una cama.

Gordon K. Sattro, el abogado del actor Bennet, le indicó al diario que el joven seguirá concentrado en su carrera artística y musical y que no concederá entrevistas.

Los vínculos de Argento con el mundo cinematográfico y televisivo surgieron desde la infancia, pues al ser hija del director de películas de terror Dario Argento, creció en medio de cámaras, los guiones y los camerinos.

