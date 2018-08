Jennifer López recuerda a su ex Ben Affleck y le manda mensaje

-Las mujeres en la vida de Ben Affleck Las mujeres en la vida de Ben Affleck.

Sin lugar a dudas, Jennifer López ya es todo un icono para generaciones venideras. Luchadora como pocos, se ha ganado a pulso el privilegiado lugar que ocupa. Trabajadora incansable comienza a recoger los frutos de una vida entregada al trabajo bien hecho, mimado y cuidado milímetro a milímetro.

Es por ello que este lunes recibirá, muy merecidamente, el premio Michael Jackson Vanguard Award de los MTV Video Music Awards, un título sólo apto para los grandes que han dejado su vida y aliento en sus carreras. JLo es una de esas personas. Y mientras se prepara para tan importante momento, nos está regalando a través de sus redes alguno de esos recuerdos que han marcado su carrera y su día a día como mujer y artista.

Uno de sus últimos capítulos hace mención a su disco más personal, This is me… Then, un trabajo que hace repaso, entre otras cosas su romance con el actor Ben Affleck. Una relación que sin darse cuenta se hizo mediática y acaparó las portadas de todas las revistas del corazón.

Su ruptura, como la de cualquier pareja, fue triste pero le aportó algo aún más fuerte y significativo, un disco espectacular y una lección de vida que hoy recuerda en este mensaje tan lleno de sentimiento y verdad. “Probablemente fue mi álbum más personal de todos y honestamente mi favorito de los que he hecho hasta ahora”, comienza su reflexivo y sincero escrito.

“Una de las cosas que fue esencial para mí fue recordar a todo el mundo en ese momento quién soy y quién seré siempre. ‘No te dejes confundir por las rocas que consigas, yo todavía sigo siendo Jenny la del barrio’”, concluye su bonito mensaje. Su compromiso con Affleck recorrió la prensa por el impresionante anillo que le entregó el actor, una roca de Harry Winston valorada nada menos que en dos millones y medio de dólares. Pero no lo suficientemente valiosa como para olvidarse de lo esencial, su esencia como persona.

El tiempo, la experiencia, los suyos y su corazón le han enseñado que nada más importante que sus raíces. Felicidades por este merecido premio en honor a una carrera llena de éxitos y lecciones de vida.

