Tras fracasos, vuelven los años de gloria a los Filis

Los Filis de Filadelfia han pasado por épocas mucho más difíciles. Después de todo, registraron una marca histórica de 16 temporadas perdedoras consecutivas en camino a convertirse en el primer equipo en el deporte profesional estadounidense en perder 10,000 partidos.

Sin embargo, es indiscutible que la franquicia ha sufrido un estrepitoso declive desde la conclusión de la campaña 2011. Y César Hernández y Maikel Francoson los dos únicos Filis que realmente saben cuán bajo cayeron en comparación con los idolatrados equipos que clasificaron a la Serie Mundial en años consecutivos en 2008 y 2009.

El venezolano Hernández, quien debutó en Grandes Ligas el 29 de mayo de 2013, y el dominicano Franco, que fue parte de la expansión de planteles en septiembre de 2014 y uno de los jugadores de posición más jóvenes en debutar con los Filis, son los únicos miembros del roster activo de 25 jugadores que han estado con el equipo por al menos cinco temporadas.

Ellos vieron a los Filis pasar de un año récord de 102 victorias para la franquicia, y la mejor marca en todo Grandes Ligas en 2011, a ser el peor equipo de todo el béisbol (63-99) en 2015.

”Tú sabes… uno pasa tanto trabajo…”, dijo Franco, recordando esa temporada de 99 derrotas. ”Lo que tú trabajas y tú ves como que esa preparación que tú tienes día a día no te da el resultado que tú quieres; es muy frustrante. Te duele. Incluso hay veces que tú te ves cuando se termina el juego y tú no sabes qué hacer; no sabes qué pensar”.

Hernández añadió: ”No es un secreto que para llegar a este momento pasamos por bastantes dificultades. Ahorita estamos en una época que estamos ganando, pero supimos lo que fue perder, quedando dos años en prácticamente los últimos lugares. Ahora estar entre los primeros lugares es una satisfacción bastante grande, especialmente para nosotros”.

De 2012 a 2017, los Filis se combinaron para una marca de 437-545 y su porcentaje de victorias de .439 fue el peor en todo Grandes Ligas. Después de finalizar con marca de 81-81 en 2012, terminando terceros en la División Este de la Liga Nacional, no ganaron más de 73 juegos en ninguna de sus próximas cinco temporadas, terminando en el cuarto o quinto lugar divisional cada año.

Pero ahora bajo la tutela del dirigente novato Gabe Kapler, estos Filis de 2018 han vuelto a jugar en partidos significativos en el mes de agosto y continúan sobrepasando todas las expectativas.

”Esa forma que (Kapler) trata a los peloteros, cómo nos habla, cómo interactúa; ha sido lo más positivo”, explicó Hernández. ”Nos dice siempre cuál es nuestro rol, está siempre pendiente, qué te hace falta, qué necesitas. Está pendiente todo el tiempo buscando la manera de ayudarte para que tú mejores, para que no te canses, para que te sientas bien y tengas lo que necesites. Eso nos motiva a seguir dando lo mejor de cada uno por equipo, y por él. Sabes que tienes a alguien que está para ti en todo momento”.

A pesar de su derrota del sábado ante los Mets de Nueva York, los Filis cuentan con una marca de 68-55 en la primera temporada como dirigente para Kapler, y están a sólo tres triunfos de igualar su suma total de victorias en 2017. Esa sorprendente mejoría hace que Filadelfia se ubique a un solo juego de los Bravos de Atlanta al tope del Este de la Nacional, y tengan una ventaja de medio juego en la competencia por el comodín.

Los Filis enfrentarán a los Mets en el Sunday Night Baseball en Williamsport, en el marco de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

”Nadie esperaba que nosotros íbamos a estar en este momento hasta hoy en día. Pero cuando tú estás alrededor de gente ganadora, de gente que le gusta batallar, que le gusta ganar, eso se transmite alrededor de uno en el clubhouse”, dijo Franco. ”(Carlos) Santana sabes que ha ido a una Serie Mundial, (Jake) Arrieta ha ganado Serie Mundial. Tú lo que quieres es sentir esa emoción de unos playoffs, de una Serie Mundial, de todas esas cosas. Ellos nos han dado esa vibra, nos han dado ese empujón a que nosotros sentamos ese calor de ganar juegos, y de verdad que es demasiado coqueto para ti”.

¿Pero este grupo de jugadores tendrá lo suficiente para duplicar el éxito de los Filis de 2007 a 2011, quienes establecieron una marca histórica para la franquicia con cinco clasificaciones consecutivas a postemporada?.

‘El paso que vamos creo que podemos ser como ellos, y no es este año, creo que somos un equipo joven y talentoso que espero sigamos con el mismo ritmo que tenemos ahorita los próximos años”, destacó Hernández. ”Todo el mundo ha quedado sorprendido porque nadie esperaba tanto de nosotros. Ahora sabemos lo bueno que es ganar”.

”Ese año que ganaron Serie Mundial los Filis estaba Ryan Howard, Chase Utley, Carlos Ruiz, Cliff Lee, Cole Hamels, Roy Halladay, Jimmy Rollins… y ahora mismo nos sentimos en ese camino”, dijo por su parte Franco. ”Si no lo hago yo, lo hace Herrera. O si no lo hace Herrera, lo hace Hoskins, lo hace César, lo hace Santana. Todos estamos en conjunto”.

”Ahora mismo esta temporada para mí ha sido lo más bonito que yo he pasado en la pelota”, continuó el dominicano. ”Porque cuando tú ayudas a tu equipo, cuando tú ves que el equipo está ganando, que estamos ahí cerca del primer lugar, tú como que te transformas”.

