Narco mexicano lava en bitcoins; blanqueo de dinero pasa por China: DEA

-Reporte de la Agencia Antidrogas de EU detalla que cárteles del crimen organizado en México recurren a operaciones con criptodivisas.

Organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o los Beltrán Leyva blanquean ganancias ilícitas en Estados Unidos y el resto del mundo a través de monedas virtuales como el bitcoin, asegura la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2017, China es un centro fijo para el lavado de dinero mediante grandes envíos de productos fabricados en ese país, donde la criptodivisa es

muy popular.

“En años anteriores, los métodos preferidos eran los sistemas de transferencia de dinero (…) Hoy el bitcoin y otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran ganancias ilícitas a escala internacional”, señala el documento.

El miércoles pasado la Procuraduría General de la República (PGR) y la DEA crearon un equipo conjunto para combatir las redes financieras del narcotráfico.

Ese mismo día, Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, informó que la estrategia anticrimen del próximo gobierno dará prioridad a combatir los recursos económicos del narcotráfico por sobre la captura de líderes de bandas.

El narco prefiere bitcoin para lavar

De acuerdo con la DEA, desde hace un par de años los cárteles mexicanos compran monedas virtuales, que usan para adquirir productos en China que venden luego en América Latina.

Desde hace un par de años las criptodivisas, principalmente el bitcoin, se han convertido en una de las plataformas digitales más efectivas para lavar dinero del narcotráfico, y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos está buscando cómo frenar este problema que crece cada año.

Según el documento Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2017, del que Excélsior tiene copia, las organizaciones criminales transnacionales, donde sobresalen las mexicanas como el cártel del Pacífico, los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación, están siendo bien asesoradas por brokers en la llamada deep web para usar las monedas virtuales y blanquear ganancias ilícitas en Estados Unidos y otras partes del mundo.

“En años anteriores, los métodos preferidos para trasladar y blanquear ganancias ilícitas, es decir, el contrabando de dinero a granel, era usar los sistemas de transferencia de dinero, el lavado de dinero basado en el comercio y el sector bancario formal. Hoy el bitcoin y otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran, fácilmente, ganancias ilícitas a escala internacional”, señala el documento, el cual firma Chuck Rosenberg, quien hasta finales de septiembre de 2017 encabezaba la DEA, para luego renunciar por fricciones con el presidente Donald Trump.

Los datos mostrados por la DEA para 2017 muestran que las ventas de drogas en Estados Unidos representan alrededor de 64 mil millones de dólares, o 21% de los 300 mil millones de dólares en ganancias ilícitas generadas, actualmente, por todas las formas de delincuencia de este país.

“El tráfico de drogas es una empresa muy intensiva en efectivo, en dólares, por lo que las organizaciones criminales deben superar varios obstáculos para blanquear y gastar con éxito los beneficios ilícitos”, se comenta en el informe desclasificado por la autoridad de ese país.

Para 2016, según el análisis de la DEA, California, Georgia y Texas, tres de los estados con mayores decomisos de dólares a granel al narcotráfico, informaron incautaciones por 94.2 millones de dólares. Esta cantidad disminuyó significativamente, por más de 50%, en comparación con los dos años anteriores.

“La disminución de las incautaciones es indicativo del uso de otros métodos más discretos de mover dinero ilícito”, se aseguró.

Según el estudio Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?, publicado en enero de este año, las criptomonedas se encuentran entre los mercados no regulados más grandes del mundo.

“Encontramos que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de bitcoin y la mitad de las transacciones de bitcoin están asociadas a actividades ilegales del narcotráfico. Alrededor de 72 mil millones de dólares de actividades ilegales por año involucran bitcoin, que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales en Estados Unidos y Europa.”

Los cambios

En 2016, las autoridades estadunidenses informaron de más de dos mil 800 incidentes de confiscación de efectivo a granel por temas de narcotráfico por un total de más de 336 millones de dólares. Esto significó un descenso de 27% con respecto a los 464.2 millones de dólares del año anterior en decomisos de efectivo informados.

Desde 2010 hay una disminución constante en la cantidad bruta de incautaciones de efectivo a granel en todo Estados Unidos. “Esta baja podría ser indicativa del uso de otros métodos más discretos para mover dinero ilícito como las criptomonedas, y hasta podría explicar el boom que ha tenido el bitcoin en los últimos años”, han sugerido diversos analistas a la DEA, los cuales han pedido su anonimato.

Las organizaciones criminales trasnacionales, como las denomina la DEA, han estado utilizando las monedas virtuales debido a su naturaleza anónima y facilidad de uso.

“El bitcoin es la forma de pago más común para la venta de drogas en los mercados de redes oscuras como la denominada deep web, y está surgiendo como un método deseable para transferir las ganancias de la venta de drogas ilícitas a escala internacional”, se señala en el documento de la DEA.

“Si ponemos en contexto que el bitcoin es la moneda virtual más utilizada en el mundo debido a su longevidad y creciente aceptación en empresas e instituciones legítimas, no sería disparatado pensar en su uso e impulso por parte del narcotráfico mundial, luego de usarse como método de lavado de dinero ilegal”, comenta Toshendra Kumar, fundador y CEO de la Blockchain Council, impulsores de la tecnología que usan las transacciones de las criptodivisas.

Agrega que el uso de esta moneda virtual para los fines de lavado se debe a que no está vinculada a la identidad de una persona y sólo dependen de la clave privada conectada a la cuenta de bitcoin.

La semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR) y la DEA crearon un equipo de investigación conjunto con sede en Chicago para combatir las redes financieras de los grupos del narcotráfico.

Anthony Williams, jefe de Operaciones de la DEA, puntualizó que atacar las finanzas de los cárteles es clave, porque “el único propósito de estas entidades es el dinero”.

Se aseguró que el nuevo grupo binacional se enfocará en investigaciones internacionales “y perseguirá a personajes de alto valor de los cárteles, así como el uso de nuevas tecnologías para lavar dinero”, dijo Brian M. McKnight, encargado de la oficina local de la DEA, a medios en EU.

“Hemos puesto en marcha planes de acción innovadores para resolver este problema del narcotráfico”, declaró el agente especial.

China, el objetivo

Para la DEA, China ha sido un centro permanente para los esquemas de comercio basado en el lavado de dinero, a través de los cuales el crimen organizado compra grandes envíos de productos “Made in China” a través de transferencias electrónicas o en efectivo a granel desde Estados Unidos.

“Tradicionalmente estos bienes chinos se envían a empresarios de México y América del Sur que reembolsan a los criminales en moneda local. Sin embargo, hoy en día muchos productos de fabricación con base en el país asiático utilizan esquemas de lavado de dinero con bitcoins. Esta criptodivisa es muy popular en China, porque se puede utilizar para transferir valor de forma anónima en el extranjero, eludiendo los controles de capital de este país.

“Desde que Estados Unidos y otros países han impulsado nuevas estrategias para el escrutinio de los bancos al enviar dinero a los fabricantes chinos, se ha complicado para el narcotráfico lavar dinero. Sin embargo, una organización criminal que compre bitcoin a través de un negocio de servicios monetarios con licencia no se verá sometida a un mayor escrutinio cuando transfiera sus ganancias en moneda virtual a China. Mucho del crimen organizado compra bitcoins a personas que los venden en internet, e inclusive el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ya fue alertado sobre la situación y está buscando que se frene esta práctica”, asegura la DEA.

Para Andrés Velázquez, CEO de Mattica, el principal laboratorio forense de ciberseguridad en México y experto en temas de seguridad informática, dijo que medios digitales como la deep web y las criptodivisas se han usado desde su creación para delinquir.

“El bitcoin y la deep web, por su anonimato, permiten este tipo de usos, como el lavado de dinero de los cárteles. Las nuevas investigaciones de las autoridades internacionales deben ir al punto donde las criptomonedas se cambian por dinero real o compra de productos, para de ahí dar seguimiento de dónde procede el dinero inicial”, explicó.

Asegura que éste es un buen pretexto para de cierta manera regular y detectar el mal uso de las monedas virtuales, no prohibirlas, para entender su comportamiento y mejorar retos como la aceptación y jurisdicción de estos activos en internet.

El mismo titular del BIS, Agustín Carstens, sabe que mucho del crimen organizado está convirtiendo sus ganancias por la venta de drogas de efectivo a bitcoin, y compran productos chinos sin temor a la supervisión de una institución financiera formal.

Los vendedores de este tipo de monedas virtuales atraen a dos tipos de clientes: aquellos que quieren usar bitcoin para sacar su dinero de China, y aquellos que quieren convertir grandes cantidades de efectivo en bitcoin.

La DEA ha identificado este tipo de lavado, y asegura que buscará mejores procesos de trabajo con países como México, para frenar este ilícito.