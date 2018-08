Herrea acusa al árbitro de marcar contra el América

-El timonel de las Águilas reprochó la actuación de Jorge Isaac Rojas tras empatar frente al Querétaro.

Miguel Herrera no perdonó al silbante del encuentro, Jorge Isaac Rojas, ya que indicó de manera indignada que se fue en contra del América en cada falta existente.

“Todas las jugadas señalados son en contra del América. Choques de hombro a hombro marca en contra, balones a nuestro favor marca en contra”, explicó.

Además, ‘Piojo’ recordó que este mismo silbante fue el que participó en el duelo de la primera jornada ante Necaxa, donde también sintió tendencioso el arbitraje.

“Ya lo vimos que no estuvo en dos fechas y pasa otra vez. ¿Dejará de pitar? Fue un desastre y no tuvo la coherencia de pitar parejo. No es pedir penal o falta, pero todo lo señalan en contra, pedimos que se marque parejo.

Hay un saque de banda a favor de nosotros y señala en contra. Son jugadas que no se pueden pasar y no tiene idea de dónde está parado”, agregó con tono fuerte.

Récord

Comentarios

comentarios