Ella es la iraní que subió a un tejado para fotografiar un partido de fútbol

Parisa Pourtaherian es una fotógrafa iraní de 26 años, que subió a los tejados cercanos a un estadio para poder hacer fotos del encuentro, luego de que en su país, las mujeres tienen prohibido el acceso a los campos de fútbol para hombres y ahora su imagen le ha dado la vuelta a las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la joven compartió la fotografía acompañada por el siguiente mensaje:

“Ese día ni siquiera estaba pensando que recibiría esta cantidad de mensajes de aquellos que no me conocían en absoluto. Realmente no sé qué decir. Todo lo que puedo decir es para darle las gracias por sus palabras de aliento, su apoyo encantador y cada energía positiva que envió hacia mí. Les deseo lo mejor…”.

Después de su hazaña, Parisa Pourtaherian se convirtió en la primera fotógrafa en cubrir la cima de la liga nacional, desde lo alto de un techo nebuloso.

En redes sociales, ya circulan imágenes del momento:

El partido, que enfrentaba al Nassaji Mazandaran – Zob Ahan (0-1), tuvo lugar el 26 de julio en el estadio Vatani de Ghaemshahr, una ciudad en el norte del país.

“Estaba en la zona tres horas antes de que empezara el partido. Buscaba una casa con un tejado desde el que pudiera hacer fotografías. Intenté persuadir a los propietarios para que me dejasen hacerlo, pero ningún aceptó en toda la primera parte del partido. Sin embargo, al final hubo una persona que me dejó subir a su tejado”, explicó Pourtaherian en The Guardian.

Las imágenes en las que aparece la fotógrafa son obra de su colega de profesión Abolfazl Amanollah, que estaba dentro del estadio.

