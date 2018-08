‘Piojo’ disfruta de un dolor de cabeza en América

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 18 de agosto del 2018.- Miguel Herrera tiene un problema y eso lo tiene contento. El ‘Piojo’ se congratuló ante la dificultad que le representa elegir un once inicial en el América para los próximos partidos de Liga, debido al buen desempeño que muestran los suplentes en la Copa MX.

Sin embargo, frente a los Gallos de Querétaro, el técnico del América iniciará con los mismos once jugadores que fueron titulares en el último partido de Liga MX, ante Monterrey.

Las Águilas saltarán al campo del Estadio Corregidora con Agustín Marchesín en la portería; Paul Sánchez, Bruno Valdez, Edson Álvarez y Luis Reyes en la defensa; Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Diego Lainez y Andrés Ibargüen en el mediocampo; la responsabilidad de los goles estará a cargo de Oribe Peralta y Roger Martínez.

Sinceramente no es fácil decir: repito el cuadro porque Cecilio (Domínguez) hace dos goles en el partido de Copa MX, Ema (Aguilera) no hace un buen partido contra Necaxa, pero al siguiente también marca dos veces, (Andrés) Ibargüen atraviesa un buen momento, meto de cambio a Renato (Ibarra) y también tiene buena participación. Para mí es mucho mejor, tengo una plantilla muy vasta, con grandes jugadores para cualquier circunstancia”, afirmó.

Herrera consideró viable que cualquiera de los futbolistas que no son titulares en América, podrían serlo en otro equipo del futbol mexicano. Sin embargo, aseguró que el objetivo personal de cada uno de ellos es ganarse un lugar con las Águilas.

Pueden ser titulares en otro equipo, pero en América es otra cosa, lo que quieren es ser titulares en el América y eso me queda claro porque los veo trabajar. Cuando los pongo en la Copa hacen grandes partidos, a mí me duele la cabeza por la elección del equipo titular en ambos torneos. Lo más importante es que el grupo sabe que no se puede relajar”, señaló.

Además del francés Jérémy Ménez, quien será baja para todo el torneo, la única ausencia que sufrirá el América para el duelo frente a los queretanos, será la de Paul Aguilar, quien no logró recuperarse de una contractura en la pierna izquierda.

Por otra parte, el refuerzo argentino Cristian Insaurralde tendrá que esperar una jornada más para debutar con los azulcremas, pues todavía no entrará en esta convocatoria.

Con información de Excelsior.

