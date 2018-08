Cruz Azul gana a León ya es líder del campeonato

Si bien no ha sido el mejor arranque para el León, los del ‘Chavo’ Díaz son un equipo que siempre impone respeto y eso ponía en peligro el invicto de la Máquina en el Apertura 2018.

El panorama no tardó en tornarse oscuro para los de La Noria, que apenas a los 18 minutos se vieron disminuidos, luego de que Gerardo flores viera la tarjeta roja, tras una fuerte entrada sobre Moreno.

Sin embargo, este Cruz Azul tiene algo distinto al de las últimas temporadas y al 32′ quedó muy claro. Elías Hernández recibió un gran balón dentro del área de la Fiera y sin pensarlo mucho definió de zurda, pero el balón rebotó en el portero Cota, con tan buena suerte que salió directo a su cabeza, facilitándo el contrarremate con el que los Cementeros abrían el marcador.

No había pasado ni un minuto cuando los de Caixinha verían su ventaja peligrar, gracias al remate de Tesillo que terminó en el fondo de la portería de Corona, pero el árbitro central señaló un empujón sobre Marcone que invalidaba el tanto del colombiano.

Las cosas comenzaron a acomodarse para los Celestes y a nueve minutos del descanso recuperaron la paridad en cuanto a hombres en cancha, luego de que Mejía fuera expulsado por una patada hartera sobre el ’23’ de los locales.

León no terminaba de asimilar la situación cuando su exfigura los volvió a poner sobre la lona. Tras una gran escapada de Alvarado por la banda derecha, Elías Hernández recibió dentro del área y no perdonó a sus ex, poniendo el 2-0 en el tanteador, tras los primeros 45 minutos.

La segunda mitad transcurrió sin muchas emociones, con un Cruz Azul muy sólido y un León que pronto se dio por vencido y prefirió acumular minutos para la regla de los menores.

Sin embargo, casi sobre el silbatazo final, Caraglio puso el último clavo al ataud de la fiera, tras rematar contundentemente con la cabeza un gran centro de Alvarado, que claramente se disputa el título de “Hombre del partido” con Elías Hernández.

La Máquina llegó a 13 unidades como líder del campeonato (a espera de lo que hagan Monterrey y Pumas), se mantiene invicto en la temporada y sigue sin recibir gol en el Estadio Azteca.